ASCOLI PICENO – Appuntamento culturale nella città delle Cento Torri.

Si è svolta questa mattina, 8maggio, nella sala De Carolis e Ferri di Palazzo Arengo ad Ascoli, la conferenza stampa di presentazione di “Fashion Show”, la sfilata di moda di Marta Jane Alesiani che si terrà domenica 11 maggio alle ore 16.30 in Piazza del Popolo.

Hanno partecipato il sindaco Marco Fioravanti, l’assessore al Commercio Laura Trontini, il presidente del Bim Tronto – Bacino Imbrifero Montano del Tronto, Luigi Contisciani, la stilista Marta Jane Alesiani, Emidio Bollettini di AP Events, l’attrice Cristiana Castelli, Vinicio Simonetti, Alessio Di Buò e Barbara Tannucci.

Grazie a questo evento per un giorno la moda si sposterà da Milano ad Ascoli Piceno. Marta Jane Alesiani ha scelto di tornare qui a valorizzare il nostro territorio e nei suoi abiti predilige l’uso di materie che sostengono l’artigianalità locale.

Queste le parole di Marta Jane Alesiani: “Trasferirsi, da Milano, ad un piccolo borgo come Force è stata sicuramente una scelta coraggiosa, ma della quale vado profondamente fiera. Credo nelle piccole realtà artigiane e sono certa che i Borghi torneranno a fiorire in creatività, bellezza e collaborazione, bisogna crederci e circondarsi dei team giusti, da soli non si va da nessuna parte”.

