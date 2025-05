ASCOLI PICENO – Si è conclusa oggi, 31 maggio, al Liceo Artistico “O. Licini” di Ascoli Piceno la prima parte del progetto PCTO “A scuola di TEDx Ascoli Piceno”, promosso e portato avanti dall’Associazione NEXT OdV, impegnata dal 2018 nella realizzazione dell’evento TEDx AscoliPiceno e di progetti volti alla promozione della cultura dell’innovazione e della riqualificazione sociale.

Dal mese di marzo 2025 una serie di esperti del mondo dell’innovazione digitale, della fotografia, del videomaking e della comunicazione si sono avvicendati nelle classi 3^M e 4^M del Liceo Artistico “O. Licini” di Ascoli Piceno al fine di far entrare gli studenti nell’ambito degli eventi multimediali e fornire loro una serie di competenze utili per progettare, realizzare e comunicare un evento culturale dal vivo com’è TEDx.

Grazie alla collaborazione tra Associazione NEXT OdV, la dirigente scolastica dell’IIS “Orsini – Licini” di Ascoli Piceno Cinzia Pettinelli e Maurizio Calenti, suo collaboratore e referente per il Liceo Artistico “Licini”, durante le settimane del corso sono entrati in classe Sara Leonetti – digital marketing manager e licenziataria TEDx AscoliPiceno, Valeria Petrocchi – esperta nella realizzazione di eventi culturali, Massimiliano Fabrizi – fotografo e videomaker professionista, Pierluigi Giorgi – fotografo, fotogiornalista e filmmaker professionista, Pietro Cardarelli – visual artist e light designer, Anna Trobbiani – graphic designer, Chiara Ferretti – esperta in comunicazione e organizzazione di eventi. Il coordinamento del progetto lo ha seguito Flavia Narducci – esperta in comunicazione e pubbliche relazioni.

Il Liceo Artistico “O. Licini” di Ascoli Piceno, con i suoi quattro indirizzi “Arti Figurative”, “Architettura e Ambiente”, “Audiovisivo e Multimediale” e “Grafica” è una vera eccellenza del territorio piceno, riconosciuta a livello regionale e non solo grazie alla partecipazione con successo a numerosi concorsi e progetti di richiamo nazionale. Per il progetto “A scuola di TEDx AscoliPiceno” è stata coinvolta in modo particolare la specializzazione “Audiovisivo e Multimediale” poiché maggiormente rispondente alle competenze multidisciplinari necessarie per realizzare un evento come TEDx AscoliPiceno, per cui fotografia e videomaking sono componenti imprescindibili, insieme ad aspetti grafici e di comunicazione non solo digitale.

Il progetto proseguirà poi a settembre fino ad arrivare al giorno dell’evento TEDxAscoliPiceno 2025, in cui alcuni degli studenti coinvolti dal progetto verranno inseriti nel team di lavoro diventando parte attiva della realizzazione finale.

Associazione NEXT Odv ringrazia tutti gli studenti della 3^ e 4^M per l’entusiamo e la partecipazione dimostrati; in modo particolare ringrazia i professori Maurizio Calenti, Monica Urbini, Cinzia Vagnoni, Ornella Fiumara e Gianluca Pambianchi per il prezioso supporto nell’organizzazione e nella realizzazione delle lezioni.

