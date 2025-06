ASCOLI PICENO – In occasione delle celebrazioni per la Festa della Repubblica, il Sindaco di Ascoli Piceno Marco Fioravanti, in veste di Presidente del Consiglio Nazionale Anci, ha aperto il corteo che ha sfilato per i Fori Imperiali, a Roma, al fianco del Presidente Anci Gaetano Manfredi.

“Una straordinaria emozione aver aperto il corteo del 79° anniversario della Festa della Repubblica a Roma, alla presenza delle massime cariche istituzionali. Quella odierna è una giornata di orgoglio e riflessione per tutti noi: buon 2 giugno, Italia” ha dichiarato Fioravanti.

Dopo aver effettuato il passaggio su via dei Fori Imperiali, Fioravanti e i colleghi sindaci presenti hanno preso posto nella tribuna loro riservata, di fronte al palco della Presidenza della Repubblica, per assistere alla parata.

