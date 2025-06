ASCOLI PICENO – Mercoledì 2, giovedì 3, venerdì 4 e sabato 5 luglio LA MILANESIANA, ideata e diretta da ELISABETTA SGARBI, arriva al Teatro Ventidio Basso di Ascoli Piceno per quattro imperdibili appuntamenti (ore 21.00) che faranno dialogare le arti, tra musica, teatro e cinema, con grandi ospiti.

A questi spettacoli serali, si aggiunge venerdì 4 luglio alle ore 18 l’inaugurazione della mostra “Maurizio Bottoni. Il pensiero svelato nell’anatomia della natura” presso la Pinacoteca Civica con Maurizio Bottoni, Vittorio Sgarbi, Francesca Filauri (Presidente Associazione Cultural-mente Insieme), Stefano Papetti (Curatore delle Collezioni Comunale di Ascoli Piceno) ed Elisabetta Sgarbi.

TEATRO VENTIDIO BASSO – ore 21.00:

Mercoledì 2 luglio si terrà l’appuntamento “Un piede nel passato e lo sguardo dritto e aperto nel futuro”, con l’icona della musica italiana RITA PAVONE.

Rita Pavone e Mario Andreose, presidente de La nave di Teseo, esploreranno le tematiche della serata, riflettendo su come il passato e il presente si intrecciano nel percorso artistico e personale di un’artista che ha segnato la storia della musica italiana in un appassionatane dialogo. Rita, con la sua carriera straordinaria, è una delle figure più amate e riconosciute nel panorama musicale italiano, il suo repertorio spazia dai grandi successi pop ai brani più intimi e riflessivi, racconta la storia di un’artista versatile e sempre in evoluzione.

Introdotta dai saluti istituzionali del Sindaco di Ascoli Piceno Marco Fioravanti, del Presidente della Fondazione Marche Cultura Andrea Agostini, del Presidente Associazione Cultural-mente Insieme Francesca Filauri e del Curatore delle Collezioni Comunali di Ascoli Piceno Stefano Papetti, la serata culminerà con un imperdibile concerto di Rita Pavone.

Introduce Elisabetta Sgarbi.

Biglietto cortesia 5 euro con prenotazione su Vivaticket.it.

https://www.vivaticket.com/it/ticket/un-piede-nel-passato-e-lo-sguardo-dritto-e-aperto-nel-futuro/265344 .

Il giorno seguente, giovedì 3 luglio, l’appuntamento “Cantami di un sogno. Dalla realtà al film viaggiando con la musica”, un connubio inedito tra musica, cinema e racconto autobiografico, in cui le parole e le note si intrecciano alla visione e alla narrazione.

Protagonisti dell’evento sono Cristina Donà, tra le voci più intense e raffinate della scena cantautorale italiana, con Saverio Lanza e i Terconauti – il trio composto da Damiano Tercon, Margherita Tercon e il regista Philippe Carboni – noti per il loro originale percorso artistico e umano che mescola informazione sociale e creatività.

Dopo i saluti istituzionali, Cristina Donà e Saverio Lanza si esibiranno in un concerto speciale, con un intervento di Damiano Tercon. A seguire, un dialogo tra i Terconauti, Cristina Donà e il regista e sceneggiatore Giovanni Covini, in cui racconteranno come le esperienze reali possano trasformarsi in opere d’arte senza perdere la forza emotiva.

Chiude la serata la proiezione del film La vita da grandi (2025, 96’) di Greta Scarano, ispirato proprio alla storia dei Terconauti: un racconto di crescita, autonomia e libertà, sospeso tra sogno e realtà.

Introduce Elisabetta Sgarbi.

Biglietto cortesia 5 euro con prenotazione su Vivaticket.it.

https://www.vivaticket.com/it/ticket/la-vita-da-grandi/266563 .

Venerdì 4 luglio sarà la volta di “L’isola degli idealisti, dal libro al film”, un viaggio che parte dalla pagina scritta per arrivare al grande schermo, attraversando la parola letta, la riflessione collettiva e il linguaggio del cinema. Una serata che celebra la forza visionaria di una storia “ritrovata”, trasformata in film da Elisabetta Sgarbi.

Si comincia con una lettura scenica dal libro L’isola degli idealisti di Giorgio Scerbanenco, affidata a Tommaso Ragno ed Elena Radonicich, che nel film della Sgarbi interpretano due dei personaggi principali. Segue un dialogo a più voci con Cecilia Scerbanenco, Tommaso Ragno, Elena Radonicich e Renato De Simone. Eugenio Lio ed Elisabetta Sgarbi, coordinato da Paolo Di Paolo, per esplorare le radici letterarie e le scelte artistiche alla base dell’adattamento.

Conclude la serata la proiezione del film L’isola degli idealisti (2025, 112’), diretto da Elisabetta Sgarbi, prodotto da Bibi Film e Betty Wrong con Rai Cinema.

Introduce Elisabetta Sgarbi.

Biglietto cortesia 5 euro con prenotazione su Vivaticket.it.

https://www.vivaticket.com/it/ticket/nativita/265343 .

Sempre venerdì 4 luglio ci sarà alle ore 18.00 presso la Pinacoteca Civica, l’inaugurazione della mostra “Maurizio Bottoni. Il pensiero svelato nell’anatomia della natura”. Intervengono Maurizio Bottoni, Vittorio Sgarbi, Francesca Filauri (Presidente Associazione Cultural-mente Insieme), Stefano Papetti (Curatore delle Collezioni Comunali di Ascoli Piceno).

Infine, sabato 5 luglio andrà in scena lo spettacolo di e con Giacomo Poretti “Fare un’anima”. “Fare un’anima” è un monologo scritto e interpretato da Giacomo Poretti, che raccoglie divagazioni e provocazioni su un organo che i moderni manuali di anatomia non contemplano ma di cui da millenni gli uomini di ogni latitudine hanno parlato: quando si sviluppa l’anima in un essere vivente? Esiste realmente o è solo una chimera, un desiderio? Oppure è così infinitesimale che non la si vede nemmeno con il più grande scompositore di particelle? E alla fine, anche se la scovassimo, l’anima a che serve? Cosa ce ne facciamo? O meglio, cosa vorrebbe farne lei di noi?

Con la collaborazione di Luca Doninelli, musiche originali di Ferdinando Baroffio, scene di Ilaria Ariemme e regia di Andrea Chiodi.

A precedere lo spettacolo sarà il prologo di Maria Sole Sanesi d’Arpe, giornalista e autrice italiana, conosciuta per il suo impegno nel campo della comunicazione e della divulgazione scientifica.

Introduce Elisabetta Sgarbi.

Biglietto cortesia 5 euro con prenotazione su Vivaticket.it https://www.vivaticket.com/it/ticket/fare-un-anima/265342 .

Gli appuntamenti sono realizzati in collaborazione con Comune di Ascoli Piceno, Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno, Circolo Cultural-Mente Insieme, Fondazione Marche Cultura, Fainplast Srl, Amat – Associazione Marchigiana Attività Teatrali, Impresa Edile Gaspari Gabriele, Spinelli Parquet, Ciaccio Arte.

Dopo il successo della straordinaria edizione del 25° anniversario, LA MILANESIANA, IDEATA E DIRETTA DA ELISABETTA SGARBI prosegue il suo viaggio culturale con una nuova stagione ricca di incontri unendo Letteratura, Musica, Cinema, Scienza, Arte, Filosofia, Teatro, Diritto, Economia, Sport e Fumetto.

Ogni anno La Milanesiana affronta un tema che caratterizza e attraversa l’intero programma. Il filo conduttore di questa 26esima edizione è INTELLIGENZA, una parola dal significato ampio, anima del mondo e virtù da coltivare, suggerita a Elisabetta Sgarbi da Massimo Cacciari. La Rosa dipinta da Franco Battiato, che fin dalla prima edizione è il simbolo de La Milanesiana, quest’anno si tinge delle sfumature del blu rielaborata da Franco Achilli. Un colore spesso associato alla logica, alla calma e all’affidabilità, che trasmette serenità e speranza in un mondo in cui è sempre più difficile orientarsi.

Quest’anno La Milanesiana consegna i seguenti premi:

Premio Scuola Pitagorica / La Milanesiana per le Scienze a Paolo Zellini

Premio Rosa d’Oro de La Milanesiana a Jeffery Deaver

Premio SIAE / La Milanesiana a Donato Carrisi

Premio Jean-Claude e Nicky Fasquelle a Yasmina Reza

Premio Omaggio al Maestro a Cristian Mungiu

Il programma aggiornato è consultabile sul sito https: www.lamilanesiana.eu.

Per prenotarsi agli appuntamenti a ingresso gratuito: Eventbrite.

Gli appuntamenti saranno visibili anche in streaming su Corriere.it.

La Milanesiana è organizzata da Fondazione Elisabetta Sgarbi e Imarts International Music and Arts, con il Patrocinio del Comune di Milano e il contributo di Regione Lombardia.

Sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica

