Il Sindaco Fioravanti e l’assessore Cardinelli affermano: “Grazie agli eredi di Emidio Poli per la donazione, gesto di amore per la città”

ASCOLI PICENO – Un nuovo defibrillatore in pieno centro storico, per essere sempre pronti di fronte a un’eventuale emergenza. A piazza Roma ad Ascoli è stato posizionato un nuovo strumento salvavita, donato a nome di Emidio Poli dagli eredi Gigliola Roggi, Elisa ed Elena Poli.

“Una donazione significativa – ha dichiarato il sindaco Marco Fioravanti – che rappresenta un gesto concreto di amore per la città e per tutti gli ascolani”. L’assessore ai Lavori pubblici, Marco Cardinelli, si è unito ai ringraziamenti alla famiglia “per questa importante iniziativa e per un gesto, da parte degli eredi di Emidio Poli, che pone grande attenzione alla salute di tutti”.

