Camera di Commercio delle Marche e Sole 24 ORE Formazione organizzano nell’ambito delle attività del Punto Impresa Digitale della Camera, un ciclo di 3 webinar dedicati all’Intelligenza Artificiale per presentare le straordinarie opportunità e applicazioni concrete dell’AI nei contesti e processi operativi delle PMI, da destinare alle realtà produttive e professionali del territorio. Il programma prevede 3 webinar di 90 minuti che tratteranno, con un taglio estremamente pratico
E’ possibile fin d’ora iscriversi al ciclo di webinar al seguente link di Eventbrite: https://www.eventbrite.it/e/ciclo-di-webinar-sole-24-ore-intelligenza-artificiale-e-pmi-tickets-1706717180029
Digital Export
Webinar dedicato al tema dell’export e internazionalizzazione, dal titolo “Digital Export”, si terrà il 30 ottobre. Il Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio delle Marche organizza l’evento in collaborazione con l’Agenzia ICE e con le Aziende Speciali per l’Export della Camera Marche.Per programma e iscrizioni: https://www.eventbrite.it/e/webinar-digital-export-tickets-1794733118069?aff=oddtdtcreator
Per maggiori informazioni PID MARCHE – [email protected]
