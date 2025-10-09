ANCONA – La Camera di Commercio delle Marche prosegue le sue attività di formazione alle aziende. Ad ottobre è attivo un ciclo di webinar sull’Intelligenza Artificiale, in collaborazione con Il Sole 24 ore, un webinar dedicato al Design Package UE, e un webinar sull’Internazionalizzazione, in collaborazione con ICE.

Ciclo Webinar AI Camera di Commercio delle Marche e Sole 24 ORE Formazione organizzano nell’ambito delle attività del Punto Impresa Digitale della Camera, un ciclo di 3 webinar dedicati all’Intelligenza Artificiale per presentare le straordinarie opportunità e applicazioni concrete dell’AI nei contesti e processi operativi delle PMI, da destinare alle realtà produttive e professionali del territorio. Il programma prevede 3 webinar di 90 minuti che tratteranno, con un taglio estremamente pratico

E’ possibile fin d’ora iscriversi al ciclo di webinar al seguente link di Eventbrite: https://www.eventbrite.it/e/ciclo-di-webinar-sole-24-ore-intelligenza-artificiale-e-pmi-tickets-1706717180029

Design digitale

Un webinar dedicato al tema del Design digitale. L’era digitale ha rivoluzionato ogni aspetto della nostra vita, dalla comunicazione al commercio, fino alla creazione artistica e industriale. In questo scenario in continua evoluzione che il recente “Design Package UE” si inserisce come una riforma cruciale, volta a modernizzare la tutela del design e ad adattarla specificamente alle esigenze del mondo digitale. L’iniziativa formativa sul tema si terrà il 21 ottobre dalle ore 11 alle 12.30 circa e si colloca all’interno delle iniziative di informazione e formazione del Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio delle Marche ed è realizzato in collaborazione con l’ufficio Brevetti e Marchi e il progetto Eccellenze in Digitale.

Per programma e iscrizioni: https://www.eventbrite.it/e/tutela-del-design-digitale-la-nuova-protezione-del-design-nellue-tickets-1764234535989?aff= oddtdtcreator

Digital Export

Webinar dedicato al tema dell’export e internazionalizzazione, dal titolo “Digital Export”, si terrà il 30 ottobre. Il Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio delle Marche organizza l’evento in collaborazione con l’Agenzia ICE e con le Aziende Speciali per l’Export della Camera Marche.Per programma e iscrizioni: https://www.eventbrite.it/e/webinar-digital-export-tickets-1794733118069?aff=oddtdtcreator

Per maggiori informazioni PID MARCHE – [email protected]

