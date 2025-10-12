ASCOLI PICENO
Ascoli-Pontedera, 0-0 diretta web. Nona giornata campionato Serie C, girone B.
Stadio Del Duca ore 17,30
A poche ore dal match è stata comunicata la sostituzione nello staff degli ufficiali di gara il Quarto uomo che non sarà più Nicolò Dorillo della sezione di Torino, ma Alessandro Silvestri di quella di Roma 1.
Striscione esposto in Curva Nord dai gruppi del tifo organizzato “Nel nostro cuore scorre il tuo sangue..Reno presente”, in ricordo di Nazareno Filippimi. Presenti in tribuna il presidente Bernardino Passeri e il figlio Andrea. Al 24esimo minuto anche i nove tifosi ospiti espongono uno striscione in ricordo di Filippini, tutto lo stadio applaude.
FORMAZIONI UFFICIALI
ASCOLI (4-2-3-1): Vitale; Alagna, Curado, Nicoletti, Pagliai; Milanese (74′ Corradini), Damiani; Silipo (67′ Palazzino), Rizzo Pinna (74′ Ndoj), D’Uffizi (67′ Oviszach); Gori (76′ Corazza). A disposizione: Barosi, Brzan, Menna, Rizzo, Cozzoli, Bando, Chakir. Allenatore: Agostinone (Tomei squalificato)
PONTEDERA (3-4-1-2): Biagini; Corradini, Pretato, Vona (67′ Paolieri); Perretta, Manfredonia (81′ Milazzo), Faggi, Bassanini; Scaccabarozzi (58′ Bucancil); Ianesi (45′ Andolfi), Vitali (74′ Tarantino ). A disposizione: Raffi, Strada, Gueye, Tarantino, Paolieri, Pietrelli, Tempre, Coviello, Beghetto, Battimelli. Allenatore: Menichini
ARBITRO: Valerio Vogliacco della sezione di Bari. Assistenti sono Pierpaolo Carella de L’Aquila e Alessio Miccoli di Lanciano. IV Uomo Alessandro Silvestri di Roma 1.
RETI: 30’ Rizzo Pinna (A), 35’ e 64’ D’Uffizi (A), 52’ Milanese (A), 84’ rig. Corazza (A).
NOTE: ammoniti Ianesi (P), Vona (P), Manfredonia (P). Spettatori 10.029 (di cui 7.150 abbonati) per un incasso di 66.969,04 € (rateo abbonamenti 38.767,94 €). Rec. 3’ st.
CRONACA DEL MATCH
PRIMO TEMPO
0′ – Calcio di inizio battuto dagli ospiti che indossano il classico completino amaranto. Ascoli in campo con il completino bianconero
2′ fallo a palla lontana su Rizzo Pinna, l’arbitro non concede la punizione
10′ Occasione Ascoli, palla per Rizzo Pinna al limite dell’area, il fantasista ci prova di prima intenzione, il suo piattone rasoterra termina di poco al lato sfiorando il palo
12′ Occasione Ascoli, Gori si invola verso l’area, al limite serve l’accorrente D’Uffizi che però non riesce a stoppare davanti a Biagini che intercetta
13′ corner per l’Ascoli alla sinistra, sulla ribattuta arriva D’Uffizi dal limite che ci prova con una botta di potenza, devia in corner Biagini in tuffo
16′ cross dalla destra, Rizzo Pinna si inarca e colpisce di testa, palla che colpisce la parte alta della traversa
23′ Occasione Ascoli, cross dalla destra sul secondo palo, arriva D’Uffizi in corsa che al volo colpisce male, ribatte Biagini che poi riesce a bloccare il pallone
29′ GOL ASCOLI, Vona falloso su Rizzo Pinna al limite dell’area, punizione per il Picchio: batte lo stesso Rizzo Pinna che la infila sotto al sette sul palo a destra di Biagini scavalcando la barriera, prodezza del fantasista.
33′ Punizione dalla trequarti di Rizzo Pinna, non ci arriva di poco Gori
34′ ammonito Ianesi per fallo su Silipo sulla trequarti
36′ GOL ASCOLI con D’Uffizi, prodezza del 15 bianconero che fa lo slalom al limite dell’area a sinistra e infila con un tiro a giro sotto al sette opposto, quinto gol per lui in campionato
39′ ammonito Vona per fallo su Silipo, punizione per il Picchio sul lato destro dell’area di rigore. Batte lo stesso Silipo col sinistro crossando in area, pallone respinto dalla difesa
45′ Un minuto di recupero
SECONDO TEMPO
45′ inizia la seconda frazione subito un cambio nel Pontedera, esce Ianesi e entra Andolfi
47′ si gioca la card il Pontedera, recriminando per una spinta in area. L’arbitro non cambia la decisione si continua
52′ GOL ASCOLI, tris con Milanese, D’Uffizi serve il compagno in area, il primo tiro termina su Gori, riprende il pallone infila in rete co un tiro di potenza
58′ cambio Pontedera, dentro Bucancil per Scaccabarozzi
65′ GOL ASCOLI doppietta di D’uffizi che di testa è abile ad infila in rete raccogliendo un perfetto cross di Silipo proveniente dalla sinistra
66′ ammonito Manfredonia
67′ doppio cambio Ascoli, out Silipo e D’Uffizi, dentro Palazzino e Oviszach
72′ Andolfi ruba palla a Damiani a centrocampo, tiro dal limite che Vitale para senza problemi
73′ doppio cambio Ascoli, dentro Ndoj e Corradini, out Milanese e Rizzo Pinna doppio cambio anche nel Pontedera dentro Tarantino e Paolieri per
76′ ultimo cambio Ascoli dentro Corazza per Gori
81′ ultimo cambio Pontedera, fuori Manfredonia, dentro Milazzo
83′ Calcio di rigore per l’Ascoli fallo di Corradini su Oviszach.
84′ GOL ASCOLI, dal dischetto si presenta Corazza, che infila di potenza, intuisce Biagini che non può nulla, il Joker corre sotto la Nord ad esultare
90′ Tre minuti di recupero
92′ cori per l’ex Menichini, allenatore degli ospiti, dalla Curva Nord
