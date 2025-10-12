.A poche ore dal match è stata comunicata la sostituzione nello staff degli ufficiali di gara il Quarto uomo

ASCOLI PICENO

Ascoli-Pontedera, 0-0 diretta web. Nona giornata campionato Serie C, girone B.

Stadio Del Duca ore 17,30

A poche ore dal match è stata comunicata la sostituzione nello staff degli ufficiali di gara il Quarto uomo che non sarà più Nicolò Dorillo della sezione di Torino, ma Alessandro Silvestri di quella di Roma 1.

Striscione esposto in Curva Nord dai gruppi del tifo organizzato “Nel nostro cuore scorre il tuo sangue..Reno presente”, in ricordo di Nazareno Filippimi. Presenti in tribuna il presidente Bernardino Passeri e il figlio Andrea. Al 24esimo minuto anche i nove tifosi ospiti espongono uno striscione in ricordo di Filippini, tutto lo stadio applaude.

FORMAZIONI UFFICIALI

ASCOLI (4-2-3-1): Vitale; Alagna, Curado, Nicoletti, Pagliai; Milanese (74′ Corradini), Damiani; Silipo (67′ Palazzino), Rizzo Pinna (74′ Ndoj), D’Uffizi (67′ Oviszach); Gori (76′ Corazza). A disposizione: Barosi, Brzan, Menna, Rizzo, Cozzoli, Bando, Chakir. Allenatore: Agostinone (Tomei squalificato)

PONTEDERA (3-4-1-2): Biagini; Corradini, Pretato, Vona (67′ Paolieri); Perretta, Manfredonia (81′ Milazzo), Faggi, Bassanini; Scaccabarozzi (58′ Bucancil); Ianesi (45′ Andolfi), Vitali (74′ Tarantino ). A disposizione: Raffi, Strada, Gueye, Tarantino, Paolieri, Pietrelli, Tempre, Coviello, Beghetto, Battimelli. Allenatore: Menichini

ARBITRO: Valerio Vogliacco della sezione di Bari. Assistenti sono Pierpaolo Carella de L’Aquila e Alessio Miccoli di Lanciano. IV Uomo Alessandro Silvestri di Roma 1.

RETI: 30’ Rizzo Pinna (A), 35’ e 64’ D’Uffizi (A), 52’ Milanese (A), 84’ rig. Corazza (A).

NOTE: ammoniti Ianesi (P), Vona (P), Manfredonia (P). Spettatori 10.029 (di cui 7.150 abbonati) per un incasso di 66.969,04 € (rateo abbonamenti 38.767,94 €). Rec. 3’ st.

CRONACA DEL MATCH

PRIMO TEMPO

0′ – Calcio di inizio battuto dagli ospiti che indossano il classico completino amaranto. Ascoli in campo con il completino bianconero

2′ fallo a palla lontana su Rizzo Pinna, l’arbitro non concede la punizione

10′ Occasione Ascoli, palla per Rizzo Pinna al limite dell’area, il fantasista ci prova di prima intenzione, il suo piattone rasoterra termina di poco al lato sfiorando il palo

12′ Occasione Ascoli, Gori si invola verso l’area, al limite serve l’accorrente D’Uffizi che però non riesce a stoppare davanti a Biagini che intercetta

13′ corner per l’Ascoli alla sinistra, sulla ribattuta arriva D’Uffizi dal limite che ci prova con una botta di potenza, devia in corner Biagini in tuffo

16′ cross dalla destra, Rizzo Pinna si inarca e colpisce di testa, palla che colpisce la parte alta della traversa

23′ Occasione Ascoli, cross dalla destra sul secondo palo, arriva D’Uffizi in corsa che al volo colpisce male, ribatte Biagini che poi riesce a bloccare il pallone

29′ GOL ASCOLI, Vona falloso su Rizzo Pinna al limite dell’area, punizione per il Picchio: batte lo stesso Rizzo Pinna che la infila sotto al sette sul palo a destra di Biagini scavalcando la barriera, prodezza del fantasista.

33′ Punizione dalla trequarti di Rizzo Pinna, non ci arriva di poco Gori

34′ ammonito Ianesi per fallo su Silipo sulla trequarti

36′ GOL ASCOLI con D’Uffizi, prodezza del 15 bianconero che fa lo slalom al limite dell’area a sinistra e infila con un tiro a giro sotto al sette opposto, quinto gol per lui in campionato

39′ ammonito Vona per fallo su Silipo, punizione per il Picchio sul lato destro dell’area di rigore. Batte lo stesso Silipo col sinistro crossando in area, pallone respinto dalla difesa

45′ Un minuto di recupero

SECONDO TEMPO

45′ inizia la seconda frazione subito un cambio nel Pontedera, esce Ianesi e entra Andolfi

47′ si gioca la card il Pontedera, recriminando per una spinta in area. L’arbitro non cambia la decisione si continua

52′ GOL ASCOLI, tris con Milanese, D’Uffizi serve il compagno in area, il primo tiro termina su Gori, riprende il pallone infila in rete co un tiro di potenza

58′ cambio Pontedera, dentro Bucancil per Scaccabarozzi

65′ GOL ASCOLI doppietta di D’uffizi che di testa è abile ad infila in rete raccogliendo un perfetto cross di Silipo proveniente dalla sinistra

66′ ammonito Manfredonia

67′ doppio cambio Ascoli, out Silipo e D’Uffizi, dentro Palazzino e Oviszach

72′ Andolfi ruba palla a Damiani a centrocampo, tiro dal limite che Vitale para senza problemi

73′ doppio cambio Ascoli, dentro Ndoj e Corradini, out Milanese e Rizzo Pinna doppio cambio anche nel Pontedera dentro Tarantino e Paolieri per

76′ ultimo cambio Ascoli dentro Corazza per Gori

81′ ultimo cambio Pontedera, fuori Manfredonia, dentro Milazzo

83′ Calcio di rigore per l’Ascoli fallo di Corradini su Oviszach.

84′ GOL ASCOLI, dal dischetto si presenta Corazza, che infila di potenza, intuisce Biagini che non può nulla, il Joker corre sotto la Nord ad esultare

90′ Tre minuti di recupero

92′ cori per l’ex Menichini, allenatore degli ospiti, dalla Curva Nord

