ASCOLI PICENO – Mister Tomei analizza la situazione della squadra in vista del match Carpi-Ascoli in programma Lunedì 20 Ottobre alle ore 20:30 allo stadio “Cabassi” per la decima giornata del girone B del campionato di Serie C.

“La squadra sta bene, abbiamo fatto una settimana buona abbiamo recuperato quello che dovevamo recuperare e siamo tutti bene. Guiebre sta continuando il percorso ci vorrà ancora qualche giorno. Sta recuperando bene”.

Sul Carpi:”Squadra giovane e organizzata, con tanto entusiasmo e ti mette in difficoltà. Avranno grossa voglia di continuare nel loro periodo positivo. Sarà l’ennesima partita dura da combattere con molta abnegazione. Siamo concentrati e proiettati su questa gara”.

“Pagliai? Sta facendo un ottimo lavoro, si sta applicando molto dopo un’estate senza ritiro, dove aveva lavorato singolarmente. Sono contento di tutti, ma come dico ci sono molti margini di crescita, dobbiamo seguire con umiltà il lavoro quotidiano. Il campionato è lungo e ci stanno problematiche”.

“Abbiamo i nostri monitoraggi sui carichi di lavoro e sulle prestazioni dei ragazzi. Anche chi non sta giocando ha lo stesso valore di chi gioca. Anche a livello nervoso bisognerà fare turn over. Per fare respirare qualcuno. Per me ora c’è solo il Carpi”.

Andato via in settimana Carpani: “Carpani? Non esiste un giocatore che vuole solo allenarsi, per motivi tecnici e tattici non rientrava in questo gruppo, si è sempre comportato benissimo sempre stato un ragazzo professionale e professionista. Merita di giocare”.

Sui tifosi:”Fondamentale la loro presenza sia in casa che fuori, la spinta è sempre importante anche quando erano pochissimi in Sardegna per noi è basilare anche se c’è ne fosse solo uno”

“Corazza? Sono contento di quello che è successo sul rigore perché tutti i ragazzi erano in piedi e lo hanno accompagnato nel calciare in porta virtualmente. Sapendo che per lui era importante. Sono molto attento agli umori di chi non gioca. Tutti segnali che ci dobbiamo tenere stretti per fare un bel lavoro”.

“Il pranzo con la Sambenedettese? Contento perché entrambe le società e gli staff hanno avuto piacere nel fare questo. La rivalità è giusta, ma mi auguro che quando ci siamo queste partite non succeda nulla di grave”.

“Il rinnovo di Alagna? Per noi portare i ragazzi a continuare un percorso in questa società è motivo di orgoglio. Anche chi ha avuto difficoltà e poi vederli essere apprezzato per me è la più grande soddisfazione. Il contesto dove lavori influisce molto come la possibilità di potersi esprimere”.

Il gruppo fondamentale in tutto. Ancora la migliore difesa di Europa, come ha detto anche Nicoletti grande lavoro non solo di reparto, ma di tutti partendo dagli attaccanti:”Nicoletti ha detto una cosa molto giusta. Noi non diamo tanto valore al record. Il discorso di subire poco è una rappresentanza di come questi ragazzi si aiutano in campo. Dove non arriva un compagno arriva l’altro. Loro svolgono la cosa fondamentale nel calcio come nella vita, aiutarsi”.

“Un pensiero a chi in questa settimana ha subito il lutto. Sia di un tifoso importante (Marco del Settembre bianconera) che ha vissuto anni di amore per questa squadra e al nostro presidente che ha perso la mamma, capisco e sono vicino al presidente avendolo vissuto lo scorso anno”.

