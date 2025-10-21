ASCOLI PICENO – Torna l’appuntamento con le Giornate della Spesa Consapevole, promosse da CIA Agricoltori Italiani Ascoli–Fermo–Macerata in collaborazione con l’associazione La Spesa in Campagna, per sensibilizzare cittadini e famiglie a un consumo alimentare sostenibile e di stagione.

L’iniziativa, in programma sabato 25 ottobre dalle ore 14 alle 20 presso il Chiostro Maggiore di San Francesco ad Ascoli Piceno, rientra nel calendario nazionale delle Giornate dei Colori e Sapori d’Autunno, dedicate quest’anno al tema “La spesa consapevole: con gli agricoltori verso una cittadinanza attiva”.

Durante la manifestazione sarà allestito un mercatino con i prodotti tipici locali, per promuovere il consumo di prodotti di stagione e la riduzione degli sprechi. Protagonista di questa edizione sarà la zucca, scelta come simbolo dell’autunno e come spunto educativo per grandi e piccoli: ai bambini verrà distribuito un opuscolo a libro-fisarmonica per scoprire il ciclo naturale della zucca, mentre gli adulti riceveranno una guida informativa sui benefici di questo ortaggio nella dieta alimentare.

Saranno inoltre omaggiati 2.000 calendari “La spesa consapevole: il bello delle stagioni”, pensati per riscoprire la stagionalità dei prodotti agricoli, un valore che nel tempo si è affievolito ma che rappresenta un pilastro dell’agricoltura sostenibile e della corretta educazione alimentare.

“I nostri mercati contadini e le botteghe rappresentano non solo luoghi di acquisto, ma spazi di incontro e dialogo – sottolinea Mauro Moreschini, Direttore di CIA Ascoli–Fermo–Macerata –. Attraverso la vendita diretta e il contatto con i cittadini, gli agricoltori possono raccontare i veri valori del nostro lavoro: la tutela della biodiversità, la cura del paesaggio, la sostenibilità delle produzioni e l’identità dei territori.”

Durante la giornata sarà possibile compilare un questionario con QR-code, utile a raccogliere riflessioni e suggerimenti dai visitatori. L’evento si svolgerà con il coinvolgimento delle scuole, delle istituzioni e dei media locali, con l’obiettivo di diffondere la cultura della cittadinanza alimentare e di rafforzare il legame tra chi produce e chi consuma.

“Vogliamo che ogni cittadino diventi protagonista di una scelta consapevole – aggiunge Moreschini –. La spesa può essere un atto quotidiano di responsabilità e partecipazione, capace di orientare il cambiamento sociale verso un modello di consumo più equo e sostenibile.”

