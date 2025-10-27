Seguiranno gli onori alla massima autorità e la rassegna dello schieramento, poi l’allocuzione del Comandante di Reggimento, l’intervento del decorato di Medaglia d’Oro al Valor Militare e la lettura della formula di giuramento

ASCOLI PICENO – Venerdì 31 ottobre, nella cornice di Piazza del Popolo, si terrà il Giuramento solenne dei volontari in ferma iniziale del 2° Blocco 2025 e Giornata delle Medaglie d’Oro al Valor Militare. Presenzierà alla cerimonia anche il Ministro della Difesa, Guido Crosetto, come annunciato dal Sindaco Marco Fioravanti: “Siamo onorati di ospitare in città il Ministro Crosetto.

La sua presenza darà ulteriore lustro a una giornata dal forte significato istituzionale e civile, rafforzando il profondo legame esistente tra Ascoli Piceno, le Forze Armate e, in particolar modo, il 235° Addestramento Volontari Piceno”. A partire dalle ore 10, dopo lo schieramento del Reggimento e gli onori ai Gonfaloni, si procederà con l’ingresso dei labari delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma e gli onori alla bandiera di guerra.

Seguiranno gli onori alla massima autorità e la rassegna dello schieramento, poi l’allocuzione del Comandante di Reggimento, l’intervento del decorato di Medaglia d’Oro al Valor Militare e la lettura della formula di giuramento. A chiudere, gli interventi delle autorità e gli onori finali.

