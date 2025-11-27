OFFIDA – Nuove telecamere OCR (Optical Character Recognition) saranno installate in 3 punti strategici, selezionati per rafforzare la sicurezza, migliorare il controllo del traffico e proteggere gli spazi pubblici. “Offida compie un nuovo passo verso una gestione più moderna e intelligente del territorio”, commenta l’assessore Fabio Amabili.

Le telecamere OCR sono dispositivi di ultima generazione in grado di leggere automaticamente le targhe dei veicoli, rilevando istantaneamente, ad esempio, se il veicolo è rubato o già segnalato. Questa tecnologia permette di supportare attività di monitoraggio e controllo con maggiore precisione, rendendo possibili interventi più rapidi ed efficaci e contribuendo a una mobilità urbana più ordinata e sicura.

Uno degli aspetti più importanti del progetto è l’integrazione del sistema con le Forze dell’Ordine, così da garantire un monitoraggio tempestivo e, quando necessario, una risposta immediata. L’obiettivo è prevenire situazioni di rischio e rendere il territorio più protetto, anche grazie a strumenti digitali che velocizzano le riprese.

L’intero intervento è stato realizzato con fondi comunali, senza costi aggiuntivi per i cittadini. Si tratta di un investimento concreto orientato a migliorare la qualità della vita, la sicurezza e l’efficienza dei servizi sul territorio.

“Le tecnologie digitali, se usate con responsabilità e trasparenza, possono dare un contributo reale alla sicurezza e alla gestione urbana – conclude Amabili – l’obiettivo è proteggere la comunità e rendere più efficiente la nostra città. Continueremo ad aggiornare i cittadini sull’avanzamento del progetto”.

