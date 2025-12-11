A condurre il gruppo sarà una guida turistica abilitata, che accompagnerà i partecipanti in un viaggio affascinante tra piazze, palazzi, chiese e angoli meno noti ma ricchi di significato

ASCOLI PICENO – Sabato 13 dicembre si terrà ad Ascoli Piceno l’iniziativa “Percorsi di arte e cultura”, con partenza alle ore 14,45 da Piazza Arringo, davanti alla Cattedrale. Si tratta di una passeggiata guidata nel cuore del centro storico, pensata per riscoprire i luoghi della cultura cittadina attraverso un itinerario che ne racconta la storia, l’evoluzione e il valore artistico. A condurre il gruppo sarà una guida turistica abilitata, che accompagnerà i partecipanti in un viaggio affascinante tra piazze, palazzi, chiese e angoli meno noti ma ricchi di significato.

“Percorsi di arte e cultura” è promossa dal Circolo Acli Oscar Romero ASD APS e da U.S. Acli Marche APS. La partecipazione è gratuita, ma limitata a un massimo di 100 persone. Per iscriversi è necessario inviare un messaggio al numero 3939365509, indicando nome, cognome, data e luogo dell’evento.

L’iniziativa rappresenta una nuova opportunità per camminare, conoscere, respirare la storia e vivere la città in modo nuovo.

