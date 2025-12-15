ASCOLI PICENO – Si è svolta questa mattina, 15 dicembre, al teatro Ventidio Basso di Ascoli la cerimonia di consegna della Costituzione ai ragazzi e alle ragazze che hanno compiuto o compiranno 18 anni nel 2025.

“Un appuntamento ormai tradizionale – ha detto il sindaco Marco Fioravanti – che riteniamo fondamentale per la crescita delle nuove generazioni. Conoscere la carta costituzionale, infatti, è il primo fondamentale tassello per esercitare in maniera libera e consapevole i diritti riconosciuti dalla legge fondamentale del nostro Stato”.

Per l’occasione sono intervenuti il Sindaco Marco Fioravanti, il Prefetto Sante Copponi, il Presidente del Tribunale Raffaele Agostini, per il Dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale di Ascoli Piceno e Fermo, Luca Pasqualini, la vice Rita Forlini, e il Garante per l’infanzia e l’adolescenza del Comune di Ascoli, Barbara Lucianetti.

In occasione della giornata è stato allestito uno stand del progetto “Skillup”, finanziato dalla Regione Marche attraverso il bando “Gear Up”. L’obiettivo principale dell’iniziativa è promuovere la consapevolezza e l’engagement dei giovani tra i 15 e i 30 anni sui temi della cittadinanza globale, attraverso azioni innovative di informazione e sensibilizzazione. Il progetto è realizzato con due partner qualificati: Apply Aps e AP Events Aps, associazioni del territorio con esperienza in educazione e comunicazione sociale.

Copyright © 2025 Riviera Oggi, riproduzione riservata.