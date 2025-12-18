Il programma musicale sarà incentrato sui canti della tradizione natalizia, con l’aggiunta di alcune sorprese che saranno svelate durante la serata

ASCOLI PICENO – L’Associazione Coro Ventidio Basso, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Ascoli Piceno, è lieta di annunciare il tradizionale Concerto di Natale, che si terrà lunedì 22 dicembre alle ore 21 presso il Teatro Ventidio Basso. Sul palco si esibiranno, oltre al Coro Ventidio Basso, il Coro di Voci Bianche La Corolla – Spontini, preparato dal Maestro Mario Giorgi e coadiuvato dagli insegnanti dell’Istituto Musicale G. Spontini di Ascoli Piceno, la “Skylines Brass Ensemble” e il pianista Alberto Ortolani. La direzione del concerto sarà affidata al Maestro Pasquale Veleno, direttore musicale del Coro Ventidio Basso.

“Il Concerto di Natale è un appuntamento che ormai, da anni, rappresenta un momento importante di incontro e condivisione per tutta la nostra comunità. – dichiara il Sindaco Marco Fioravanti – Ringrazio l’Associazione Coro Ventidio Basso che, insieme alle altre realtà musicali della città, propone, come consuetudine, un programma ricco e coinvolgente, che ci permetterà di celebrare insieme le festività natalizie in un clima di gioia e serenità”.

Il programma musicale sarà incentrato sui canti della tradizione natalizia, con l’aggiunta di alcune sorprese che saranno svelate durante la serata. L’intento è quello di coinvolgere la cittadinanza in questo significativo momento dell’anno, proponendo i canti della nostra tradizione come augurio non solo di un sereno Natale 2025, ma anche di un prospero e fortunato 2026.

Per informazioni dettagliate e per l’acquisto dei biglietti, si prega di rivolgersi alla biglietteria del Teatro Ventidio Basso.

