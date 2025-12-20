OFFIDA – Il 26 dicembre è in programma la tredicesima edizione della Passeggiata naturalistica di Santo Stefano.

La manifestazione, divenuta ormai un classico per il giorno dopo Natale, prenderà il via alle ore 9,45 in Piazza del Popolo a Offida, prevede l’attraversamento di un percorso naturalistico della durata di circa 2 ore al termine del quale si tornerà sul punto di partenza.

La partecipazione all’iniziativa, organizzata in collaborazione con U.S. Acli Marche APS e col sostegno di Regione Marche e assessorato allo sport del Comune di Offida, in collaborazione con Osteria Cantina Offida, è gratuita ma occorre preiscriversi entro il 22 dicembre con un messaggio al numero 3939365509, indicando la data della manifestazione e nome e cognome di chi partecipa. Stanno proseguendo dunque, nel territorio del Comune di Offida, le attività realizzate nell’ambito del progetto presentato dal Comune di Offida sul bando regionale “Iniziative a carattere territoriale sui tempi del benessere e della qualità della vita”. La manifestazione intende promuovere il movimento e combattere la sedentarietà, oltre che creare un importante momento di aggregazione.

