COLLI DEL TRONTO – Iniziative culturali.

Autori a Colli: due appuntamenti culturali a Villa Mastrangelo.

Sabato 20 dicembre alle ore 18 presentazione del libro di Giuseppe Traini “Bentornato Cavaliere” (Aletti Editore). Un thriller politico audace e provocatorio che parte da una domanda destinata a far discutere: E se Silvio Berlusconi non fosse davvero morto?

Domenica 21 dicembre Gabriella Piccioni presenta invece “Un bacio sotto il vischio. Tradizioni natalizie in giro per l’Italia”. Il secondo appuntamento è dedicato alle tradizioni popolari del Natale, raccontate con sensibilità e rigore da Gabriella Piccioni. L’incontro si svolge in collaborazione con il Centro Studi Tradizioni Popolari e rappresenta un’occasione preziosa per riscoprire il valore culturale delle tradizioni, in un clima di condivisione e atmosfera natalizia.

