COLLI DEL TRONTO – A Colli del Tronto il Natale si accende in un luogo speciale: Villa Mastrangelo si trasforma in un mondo incantato con “Colli…come d’Incanto”. Non una semplice visita, ma un’esperienza da vivere: un percorso fiabesco dove ogni passo porta con sé luci, personaggi, musica e quell’atmosfera unica capace di far tornare tutti un po’ bambini. A ingresso gratuito.

Il cuore dell’evento è un vero e proprio villaggio di Natale, che sarà aperto fino al 23 dicembre dalle 17 alle 19, illuminato da 80 mila luci che per 820 metri creano archi scintillanti e scenografie suggestive tra gli alberi e gli spazi interni ed esterni della villa. Una passeggiata che diventa un viaggio: lo sguardo si perde tra i riflessi, l’aria profuma di festa e ogni angolo sembra perfetto per una foto o per un momento da ricordare.

A rendere tutto ancora più coinvolgente ci pensa uno staff pronto a far battere il cuore ai più piccoli e a strappare sorrisi ai grandi: Babbo Natale con i suoi elfi, l’irresistibile Grinch, un principe e una principessa per scatti da favola e persino l’omino di pan di zenzero, che rende il villaggio ancora più dolce e da fiaba. Non sono semplici presenze: sono parte dello spettacolo, dell’accoglienza, dell’incanto che si respira in ogni momento.

Il sindaco facente funzione Luca Morganti sottolinea il valore dell’iniziativa per la comunità: “Colli…come d’Incanto è un’occasione per vivere insieme la bellezza del Natale, offrendo alle famiglie un evento gratuito, curato e ricco di emozioni. È un invito a ritrovarci, a condividere sorrisi e a riscoprire lo spirito delle feste”.

Presente all’inaugurazione anche il consigliere regionale, ex sindaco di Colli del Tronto, Andrea Cardilli, che ha sottolineato il valore di un lavoro costruito nel tempo: “Vedere Colli così viva e pronta a restituire incanto ai residenti, diventando anche un’attrazione turistica, è motivo di orgoglio. Cultura, intrattenimento e accoglienza sono strumenti concreti per far conoscere il territorio e sostenere la vitalità delle nostre comunità”.

“Colli…come d’Incanto” non è solo luci e scenografie: è anche un programma ricco di appuntamenti pensati per tutta la famiglia.

Domenica 21 dicembre è la giornata delle atmosfere più suggestive: dalle 17:30 alle 19:30 il Concerto Candle Light del violinista Valentino Alessandrini regala emozioni intime e luminose. Dalle 17:00 alle 19:00 torna “Instantanea Ricordo” by Mary Cerasa Photography e, in programma, la presentazione del nuovo libro di Gabriella Piccioni.

Lunedì 22 dicembre (17:00–19:00) il villaggio diventa un laboratorio di fantasia con “Il Pupazzo di Neve”; dalle 18:00 alle 19:30 la musica continua con il concerto dell’ISC Falcone e Borsellino – Scuola Secondaria di Colli del Tronto (indirizzo musicale).

Martedì 23 dicembre (17:00–19:00) si torna a creare con “Disegniamo con la polvere magica” e alle 19:00 arriva il gran finale: spettacolo pirotecnico a cura della Pirotecnica Santa Chiara, per salutare il villaggio con un cielo pieno di luce.

E quando sembra finita, Colli del Tronto regala un ultimo appuntamento che profuma di tradizione: il 6 gennaio dalle ore 18:00, in Piazza XXV Aprile, l’arrivo della Befana con concerto e intrattenimento. Un altro momento gratuito e aperto a tutti, per chiudere le feste con il sorriso.

