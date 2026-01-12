ASCOLI PICENO – E’ tutto pronto per la 25esima edizione dell’Ascoli Maial Fest (16, 17 e 18 gennaio), la festa delle tradizioni contadine con le mitiche “mmasciate” del maiale che richiamerà in città ospiti attesi da tutta Italia e anche dall’estero.

“Si inizia venerdì sera al Sestiere di Porta Maggiore -annuncia il presidente del Club 41 Ascoli, Aronne Cecchini- con il “Welcome Porky” che ogni anno si tiene in un sestiere cittadino diverso a testimonianza del legame con la città. Sabato invece ci sposteremo all’Oasi La Valle di Pagliare per la festa delle tradizioni contadine con le “mmasciate” del maiale e tanti giochi popolari. Il “Pork Gala” quest’anno invece si terrà all’Hotel Casale di Colli del Tronto con un grande spettacolo per festeggiare anche il 25esimo anno della fondazione del nostro club”.

Cecchini annuncia l’arrivo in città di tanti amici del Club 41 da tutta Italia e ospiti stranieri da Romania, Germania, Malta e Svizzera. “Chi viene una volta poi si innamora di Ascoli e del suo territorio e ci ritorna. Saranno presenti anche amici tedeschi e romeni che organizzano eventi simili al nostro Maial Fest”, fa notare il presidente.

Alla conferenza stampa di presentazione è intervenuto anche il sindaco di Ascoli, Marco Fioravanti. “Questa manifestazione -commenta il sindaco- compie 25 anni ed è organizzata da molti amici e volontari che portano avanti le tradizioni del Piceno nel segno dei valori dell’amicizia e della condivisione”.

