Orari e dettagli degli Open Day sono disponibili sul sito ISC Castel di Lama1 (https://medialama.edu.it/)

CASTEL DI LAMA – Conclusi i lavori di manutenzione e di efficientamento, l’Amministrazione Bochicchio, rilancia l’attenzione verso i più piccoli dell’ISC, puntando su ambienti più confortevoli, sicuri e funzionali, così da garantire una permanenza in classe nel migliore dei modi.

In vista delle iscrizioni e della scelta del percorso scolastico, il Comune e l’ISC si preparano ad accogliere le famiglie dei futuri studenti con un calendario di incontri dedicati: fino al 14 gennaio ci saranno appuntamenti informativi presso il teatro della scuola Mattei, mentre il 20,21 e 24 gennaio si terranno le giornate di Open Day in tutti i plessi dell’ISC.

“Il nostro è stato un impegno costante – commenta il sindaco Mauro Bochicchio – con progetti e interventi che hanno avuto come unico obiettivo offrire servizi a misura di famiglie e bambini. Parallelamente, sono proseguiti gli interventi strutturali per rendere le scuole sempre più accoglienti e sicure”.

L’investimento complessivo è di circa 300.000 euro, destinati a interventi di ammodernamento ed efficientamento. In particolare, nel plesso di via Adige si è concentrata una parte importante dei lavori: sostituzione totale degli infissi, appena terminata, per migliorare l’efficienza termica e soprattutto il benessere dei bambini. Tra gli interventi più significativi spicca l’installazione di impianti di ventilazione meccanica controllata in tutti i plessi: un lavoro che garantisce aria salubre e filtrata in ogni classe, migliorando la qualità dell’ambiente scolastico per tutta la giornata.

Previsto inoltre l’ampliamento dei locali mensa, un intervento indispensabile in previsione dell’avvio del quarto anno della sezione a tempo pieno.

“L’attivazione della sezione a tempo pieno – continua Bochicchio – resta uno dei traguardi di cui l’Amministrazione è maggiormente soddisfatta. Un risultato che testimonia l’investimento sull’offerta formativa e la volontà di continuare su questa strada”.

Tante le misure concrete messe in campo per accompagnare le famiglie: il rinnovo degli incentivi mensa per i nuovi iscritti, così da agevolare la scelta del tempo pieno; la conferma del servizio di doposcuola, pensato per rispondere alle esigenze di chi non opta per il tempo pieno; rifinanziamento del progetto di educazione affettiva per le classi della primaria, iniziativa molto apprezzata e che ha visto Castel di Lama tra i comuni pionieri nell’attivazione.

Orari e dettagli degli Open Day sono disponibili sul sito ISC Castel di Lama1 (https://medialama.edu.it/)

Copyright © 2026 Riviera Oggi, riproduzione riservata.