ASCOLI PICENO – Che peccato.
L’Atletico Ascoli nel pomeriggio di domenica 18 gennaio perde 2-1 contro l’Ancona allo stadio “Del Conero”. Match valevole per il girone F di serie D. Doppio vantaggio dorico nel primo tempo, a dieci minuti dalla fine della seconda frazione accorcia il bianconero Muro.
Un Ko che fa male perché gli ascolani hanno comunque giocato molto bene. Ora testa già alla prossima giornata.
Di seguito il tabellino completo
ANCONA (4-2-3-1): Salvati; Ceccarelli (53′ De Luca), Rovinelli, Petito, Sparandeo; Gerbaudo, Gelonese; Zini (56′ Cericola), Attasi (72′ D’Incoronato), Pecci (65′ Battista); Kouko. A disp. Mengucci, Miola, Proromo, Babbi, Calisto. All. Maurizi
ATLETICO ASCOLI (3-5-2): Di Giorgio; Mazzarani, Nonni, Feltrin (64′ Didio; Bucco, Coppola (72′ Muro), Vechiarello, Forgione (64′ Sbrissa), Sardo (64′ Antoniazzi); Minicucci, Maio (77′ Belloni). A disp. Viganò, Camilloni, Carbone, D’Alessandro. All. Seccardini
Reti: 15′ Gerbaudo, 19′ Zini, 80′ Muro
