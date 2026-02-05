Numerosi i temi trattati con i ragazzi, che hanno attirato il vivo l’interesse degli studenti, quali: il bullismo, la violenza di genere, l’uso di sostanze stupefacenti ed il rispetto delle norme del codice della strada

ASCOLI PICENO – Nei giorni scorsi nell’ambito del progetto dell’Arma dei carabinieri “Contributo alla cultura della legalità“, i militari della Compagnia di Ascoli Piceno hanno incontrato gli studenti del Liceo Scientifico Sportivo “Antonio Orsini – Osvaldo Licini”.

Numerosi i temi trattati con i ragazzi, che hanno attirato il vivo l’interesse degli studenti, quali: il bullismo, la violenza di genere, l’uso di sostanze stupefacenti ed il rispetto delle norme del codice della strada.

L’incontro, che si inserisce nel quadro delle iniziative di cui alla circolare scolastica dell’Educazione Civica- Modulo Costituzione della Repubblica Italiana “L’equazione della libertà: diritti, doveri e legalità”, è durato dall’inizio dell’attività fino alle 13 circa, coinvolgendo gli studenti in un mini laboratorio.

I militari della Compagnia Carabinieri ascolana, infatti, hanno mostrato alcuni video informativi sull’arruolamento e sule varie specialità della Benemerita, anche in considerazione dell’orientamento prossimo delle classi uscenti dal liceo.

Molti gli studenti che hanno richiesto delucidazioni sulle modalità di ingresso nell’Arma dei Carabinieri, attratti dalla possibilità di realizzare un sogno e di intraprendere un percorso professionale diversificato e prestigioso.

Durante l’incontro i carabinieri hanno mostrato alcune tecniche di rilevamento di tracce su luoghi del delitto ed hanno coinvolto i liceali in un percorso “a ostacoli”, come simulazione di assunzione di sostanze alcoliche.

Una zona dell’aula magna è stata, invece, dedicata alla spiegazione dei reparti di pronto intervento, quali ad esempio il Nucleo Radiomobile, con tanto di visita guidata su una delle auto utilizzate dai militari per pattugliare quotidianamente il territorio.

Un’Alfa Romeo Tonale ed una Giulia hanno stimolato l’attenzione dei ragazzi, curiosi ed interessati, poiché hanno potuto vedere da vicino un esempio di alta tecnologia e performance dei mezzi in all’Arma.

A fare gli onori di casa, la Professoressa Maria Cristina Calvaresi, la quale ha accolto il Comandante della Compagnia Carabinieri di Ascoli Piceno, Magg. Christian Cosma Damiano Petruzzella con parte dei tutti suoi collaboratori, ringraziandoli per il tempo dedicato agli alunni, portando i saluti della Dirigente Scolastica Cinzia Pettinelli.

L’incontro si inserisce in una programmazione di eventi all’interno delle scuole del territorio, finalizzati sia ad alimentare i valori di legalità e giustizia nei ragazzi, la vicinanza ai giovani cittadini ed a mostrare loro, la possibilità di un reale inserimento professionale nell’ambito dell’Arma dei Carabinieri.

