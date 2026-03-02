ASCOLI PICENO – Pietro Colonnella dell’Asa Ascoli è il nuovo campione italiano di lanci invernali. A Mariano Comense, il 20enne che studia scienze motorie a Roma, ha scagliato il giavellotto oltre i 70,05 metri al sesto turno di lanci. Una gara strana quella di Pietro. I primi due lanci, risultati nulli, avevano lasciato un pò di preoccupazione poi l’ascolano piazza un 60,72 che gli garantiva i lanci di finale. Nella gara per l’oro è un crescendo 69,08, 68,25 e 70,05 tutti lanci superiori al personale di 68,23 ottenuto nel maggio dello scorso anno. Nulla ha potuto Tommaso Suttora (Atl Vis Nova Giussano) che non è andato oltre il 66,12 realizzato del primo lancio. Il giorno prima, sabato, sempre a Mariano Comense medaglia d’argento per Aurora Giardinieri nel martello ai Campionati Italiani invernali di lanci . Aurora, 18enne ascolana, in gara nella categoria “Giovanile”, allieve e Junior accorpate, con un lancio a 52,81, ottenuto al secondo tentativo e mai in discussione , conquista il secondo gradino del podio. Un pizzico di rammarico perché l’ascolana poteva scalzare il 53,74 della romana, medaglia d’oro,Celeste Zanna della ACSI Futuratletica ma ci sarà tempo per rifarsi. Anche per Aurora un week end superlativo. Soddisfazione per tutta la società, in primis il presidente Nicola Silvaggi, che a pochi mesi dall’inizio del suo mandato, l’Asa Ascoli ottiene due titoli italiani e due argenti, oltre a Colonnella, l’oro ottenuto nel triplo da Mattia de Angelis ai campionati indoor promesse nel triplo e l’argento di Angie Anemone a quelli allievi di inizio febbraio e Aurora Giardinieri nel lancio del martello. Un inizio di anno roboante per gli atleti dell’ASA Ascoli.

