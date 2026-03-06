ASCOLI PICENO – Prosegue l’impegno per la ricostruzione della frazione di Capodacqua, nel Comune di

Arquata del Tronto. Con una modifica all’Ordinanza speciale n. 40 del 30 dicembre 2022

approvata durante l’ultima cabina di Coordinamento il Commissario Straordinario al sisma

2016, Guido Castelli, ha disposto un incremento del finanziamento pari a 3,944 milioni di

euro per gli interventi di ripristino delle opere di urbanizzazione.

L’importo complessivo dell’intervento passa così dagli iniziali 6.355.244,45 euro a oltre

10,3 milioni di euro, alla luce degli aggiornamenti progettuali intervenuti in fase esecutiva.

L’aumento si è reso necessario a seguito dell’adeguamento dei prezzi al nuovo prezzario

regionale, del recepimento delle prescrizioni emerse in Conferenza dei Servizi, degli

approfondimenti tecnici e della corretta inclusione dell’IVA nel quadro economico.

Gli interventi riguardano la riconfigurazione morfologica dei suoli fondali dell’abitato

(5.094.258,49 euro), il ripristino e la realizzazione della rete viaria (779.544,90 euro), la

realizzazione delle reti dei sottoservizi – idriche, fognarie, energia, illuminazione pubblica,

gas e telecomunicazioni – per 3.266.467,47 euro, e il consolidamento dei dissesti del

nucleo abitato (1.159.729,14 euro). Resta invariato lo stanziamento di 108.347,10 euro per

l’acquisizione delle aree destinate a nuove localizzazioni.

“Capodacqua rappresenta uno dei luoghi simbolo del sisma del 2016 – dichiara il

Commissario Guido Castelli – e, dunque, merita un’attenzione particolare. L’incremento

delle risorse è una scelta di responsabilità: vogliamo garantire che le opere vengano portate

a termine, nel tempo più rapido possibile. L’aggiornamento dei costi rappresenta un

ostacolo alla ricostruzione che abbiamo imparato ad affrontare e a superare attraverso un

costante aggiornamento. Con questa ordinanza – prosegue Castelli – assicuriamo la

copertura finanziaria di opere essenziali per il rientro in sicurezza dei cittadini nel loro

borgo. Parliamo di viabilità, sottoservizi, consolidamenti: infrastrutture fondamentali per

riportare vita e prospettiva in una comunità duramente colpita. L’obiettivo resta quello di

accelerare, nel rispetto della legalità e della trasparenza. Un risultato alla portata, grazie

alla costante collaborazione con il Presidente Acquaroli e l’Usr”.

“Capodacqua è un luogo simbolo del sisma del 2016, dove la comunità ha dimostrato in

questi anni grande forza e determinazione nel voler tornare a vivere nel proprio territorio.

L’incremento delle risorse consentirà di completare infrastrutture fondamentali quali

viabilità, reti dei servizi e consolidamenti che sono indispensabili per garantire sicurezza e

qualità della vita ai cittadini. È un intervento essenziale e vitale che rafforza il lavoro di

squadra tra Governo, Struttura commissariale, Regione Marche e amministrazioni locali,

con l’obiettivo comune di accelerare i cantieri e restituire prospettive concrete alle

comunità, in particolare quelle più colpite dalle devastanti scosse del 2016”” sottolinea il

Presidente della Regione Francesco Acquaroli.

Il sindaco Michele Franchi aggiunge che “E’ una notizia importante. Sono risorse per

migliorare la viabilità e le aree che devono essere ricostruite. Capodacqua è una delle

frazioni che ha una grande comunità unità che vuole tornare a vivere li. Per le prossime

settimane, tanti progetti che sono stati avviati potranno vedere la luce nella parte

perimetrata. Ci auguriamo che il cronoprogramma sia rispettato. Anche chi non ha

presentato il progetto, potrà farlo, visto che con l’aumento delle risorse si potranno toccare

con mano i primi cantieri”.

Copyright © 2026 Riviera Oggi, riproduzione riservata.