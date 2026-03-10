Il nome dello spettacolo è ispirato al libro La Gente Mormorano, edito da Giaconi Editore nel 2017, scritto e soprattutto corretto da Matteo Berdini

ASCOLI PICENO – Piero Massimo Macchini il 15 marzo torna al Teatro Palafolli di Ascoli Piceno con lo spettacolo di sit down comedy cabaret “La Gente Mormorano”, dando vita ad una nuova forma di comicità. Del resto l’artista ha perso il conto delle sfaccettature della propria identità comica ed è pronto a condividere con il pubblico l’ennesima.

Il nome dello spettacolo è ispirato al libro La Gente Mormorano, edito da Giaconi Editore nel 2017, scritto e soprattutto corretto da Matteo Berdini che ha definito la collaborazione con Macchini come “la cosa peggiore che abbia mai fatto in vita mia”. Il comico marchigiano quindi racconterà molte vicende altrui: “perché le persone amano quando si parla dei fatti degli altri, infatti pensando ai problemi altrui, non pensano ai propri”.

Inizio spettacolo ore 18:00, biglietti 15 euro disponibili alla biglietteria del teatro dal lunedì al venerdì, dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 16:30 alle 19:00 oppure online + d.p nel seguente link https://www.palafolli.it/ events/la-gente-mormorano- piero-massimo-macchini/

L’evento è organizzato da Il Piccio Booking, La Birretta e Compagnia dei Folli, per informazioni scrivere su wapp al 3927248964

Copyright © 2026 Riviera Oggi, riproduzione riservata.