L’iniziativa è promossa in collaborazione con l’IIS “Orsini Licini” e con gli ‘IC “Ascoli Centro D’Azeglio” e “Falcone Borsellino” nell’ambito delle attività del progetto Corti Contemporanei

ASCOLI PICENO – La Libreria Rinascita di Ascoli Piceno ospiterà lunedì 30 marzo alle ore 18 la presentazione del nuovo libro di Andrea Franzoso, La Costituzione allo specchio, un’opera che sta riscuotendo grande successo a livello nazionale per la sua capacità di rendere attuali e accessibili i principi fondamentali della Carta costituzionale.

L’iniziativa è promossa in collaborazione con l’IIS “Orsini Licini” e con gli ‘IC “Ascoli Centro D’Azeglio” e “Falcone Borsellino” nell’ambito delle attività del progetto Corti Contemporanei, finanziato dal Ministero della Cultura e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito nell’ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola.

Il volume propone una riflessione profonda e al tempo stesso divulgativa sul significato della Costituzione italiana, ponendo al centro temi cruciali come diritti, doveri, legalità e cittadinanza attiva. In un contesto storico in cui il rapporto tra cittadini e istituzioni è sempre più complesso, il libro di Franzoso rappresenta uno strumento prezioso per comprendere il valore concreto della Costituzione nella vita quotidiana, soprattutto per le giovani generazioni.

L’autore, già protagonista di importanti presentazioni istituzionali – tra cui quella presso l’Aula dei Gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e di alcuni dei più conosciuti e amati libri per ragazzi come “Ero un bullo” e “Lo chiamavano tempesta. Storia di Giacomo Matteotti che sfidò il fascismo” – dialogherà con Pietro Albino Di Pasquale responsabile scientifico del Progetto, un incontro aperto e partecipato con il pubblico, pensato per stimolare il confronto e la riflessione.

La presentazione è rivolta alla cittadinanza e in particolar modo ai docenti, alla luce dell’alto valore didattico della pubblicazione, che si configura come uno strumento efficace per l’insegnamento dell’educazione civica e per la promozione della consapevolezza costituzionale tra gli studenti. A tal proposito L’autore sarà presente in Libreria dalle ore 17 per presentare una serie di interessanti proposte di percorsi didattici di educazione civica per le scuole di ogni ordine e grado. Tali proposte nascono dal desiderio di offrire anche spunti per approfondimenti e progetti di lettura per il prossimo 2026/2027.

L’iniziativa si inserisce in un percorso più ampio nell’ambito del Progetto “Corti Contemporanei” finanziato dal Mibact e dal MIM nell’ambito del Piano Nazionale Cinema per la scuola che prevederà nella giornata successiva, l’incontro presso l’Auditorium Neroni di Ascoli Piceno. tra l’autore e circa 500 studenti delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado del territorio, coinvolgendo gli Istituti Comprensivi dei Comuni di Colli del Tronto, Offida, Appignano e Malaspina, D’Azeglio e il Liceo Artistico “O. Licini” per il Comune di Ascoli Piceno.

Un’occasione significativa per avvicinare i giovani ai valori fondanti della Repubblica e per ribadire il ruolo centrale della Costituzione come strumento vivo di partecipazione democratica e di crescita civile.

Ingresso libero fino a esaurimento posti. Per informazioni inviare una mail a: [email protected]

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