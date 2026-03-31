ASCOLI PICENO – Con Oltre il sipario, progetto finanziato dalla Regione Marche nell’ambito di Marche for All 2° edizione e attuato da AMAT, i teatri storici marchigiani diventano sempre più accessibili a persone cieche e ipovedenti, sorde e ipoudenti. Nasce così Oltre il sipario Spring fest, una vera e propria festa del teatro che nei mesi di aprile e maggio offre l’opportunità di assistere a spettacoli accessibili a persone con disabilità nei teatri di Ascoli Piceno, Fano, Fermo, Jesi e Osimo, in collaborazione con i Comuni di riferimento, la Fondazione Teatro della Fortuna di Fano e la Fondazione Pergolesi Spontini.

Inaugura la rassegna il 12 aprile (ore 17) al Teatro della Fortuna di Fano la danza con Vivaldiana, coreografie di Mauro Astolfi, una coproduzione internazionale di Spellbound Contemporary Ballet. Al centro dello spettacolo l’idea di lavorare a una parziale rielaborazione dell’universo di Vivaldi integrandolo con alcune caratteristiche della sua personalità di ribelle fuori dagli schemi. Astolfi traduce in movimento alcune creazioni del musicista nell’intento di restituire in danza alla sua opera le caratteristiche di unicità. Sono previste audiointroduzione e audiodescrizione in italiano, in collaborazione con Centro Diego Fabbri ETS di Forlì nell’ambito del Progetto Teatro No Limits.

Il 14 aprile (ore 21) è il Teatro Pergolesi di Jesi ad accogliere il pubblico di Oltre il sipario Spring Fest con Lisistrata, regia di Serena Sinigaglia. Aristofane in quest’opera parla di guerra ed è «sconfortante – dice la regista – che se ne parli ancora dopo 2500 anni da quel testo». A vestire i panni della donna che s’inventa lo sciopero del sesso per porre fine a un conflitto è Lella Costa, grande interprete della scena capace di restituire la profondità e attualità del testo classico. Sono previste audiointroduzione e audiodescrizione in italiano, in collaborazione con Centro Diego Fabbri ETS di Forlì nell’ambito del Progetto Teatro No Limits.

Doppia tappa per Sabato, domenica e lunedì di Eduardo De Filippo con Teresa Saponangelo e Claudio Di Palma affiancati da una numerosa compagnia diretta da Luca De Fusco in scena il 15 aprile al Teatro Ventidio Basso di Ascoli Piceno (ore 20.30) e il 19 aprile al Teatro dell’Aquila di Fermo (ore 17). In una tradizionale domenica napoletana, il clima di convivialità è solo apparente, presto emergono incomprensioni che rovinano il pranzo, trasformando la celebre commedia di Eduardo De Filippo quasi in una tragicommedia in cui la famiglia è la vera protagonista. Sono previsti audiointroduzione e audiodescrizione in italiano, sottotitoli in italiano e italiano semplificato a cura di Lyri. I servizi sono accessibili da cellulare tramite l’app Lyri, scaricabile gratuitamente su App Store e Google Play oppure scannerizzando il QR-Code presente a teatro. Per l’audiodescrizione è necessario utilizzare le proprie cuffie. I sottotitoli sono fruibili anche tramite la tecnologia smart glasses. I dispositivi saranno messi a disposizione gratuitamente grazie al Teatro Stabile del Veneto – Teatro Nazionale.

Conclude Oltre il sipario Spring fest il 20 maggio (ore 21.15) al Teatro La Nuova Fenice di Osimo Circle mirror transormation, una delle opere più celebri di Annie Baker, drammaturga americana acclamata per l’abilità nel catturare la vita quotidiana con sensibilità e ironia. Cinque sconosciuti si ritrovano in una sala anonima di provincia per un corso di teatro: così inizia lo spettacolo, diretto e interpretato da Valerio Binasco in scena con Pamela Villoresi. Sono previsti audiointroduzione e audiodescrizione in italiano, sottotitoli in italiano e italiano semplificato a cura di Lyri. I servizi sono accessibili da cellulare tramite l’app Lyri, scaricabile gratuitamente su App Store e Google Play oppure scannerizzando il QR-Code presente a teatro. Per l’audiodescrizione è necessario utilizzare le proprie cuffie. I sottotitoli sono fruibili anche tramite la tecnologia smart glasses. I dispositivi saranno messi a disposizione gratuitamente grazie al Teatro Stabile del Veneto – Teatro Nazionale.

Le persone con disabilità e i loro accompagnatori potranno usufruire per tutti gli spettacoli in programma di un biglietto cortesia al costo di 3 euro. I posti a disposizione sono limitati, è obbligatoria la prenotazione che si può effettuare fino a 3 giorni prima della data di spettacolo contattando Elisa Mangano (tramite cellulare o WhatsApp) al numero 3398364741, all’indirizzo [email protected] o recandosi presso le biglietterie dei teatri. Per informazioni: AMAT 071 2072430, Teatro della Fortuna di Fano 0721 800750, Teatro Pergolesi di Jesi 0731 206888, Teatro Ventidio Basso di Ascoli Piceno 0736 298770, Teatro dell’Aquila di Fermo 0734 284295.

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