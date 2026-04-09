L’obiettivo è la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale, con particolare attenzione ai riti e alle tradizioni legate al ciclo dell’anno e alla vita rurale nel periodo primaverile

ASCOLI PICENO – Dopo il rinvio del primo appuntamento di Force — inizialmente fissato per il 28 marzo e rimandato per le avverse condizioni meteo — il Sistema Museale Piceno e il Bim Tronto – Bacino Imbrifero Montano del Tronto presentano ufficialmente “Dal Baule di Primavera. Rituali di Pasqua e tradizioni primaverili nel Piceno”, un ciclo di tre incontri con momenti dedicati alla riscoperta delle tradizioni primaverili e pasquali del territorio piceno attraverso il recupero delle testimonianze orali.

L’obiettivo è la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale del Piceno, con particolare attenzione ai riti e alle tradizioni legate al ciclo dell’anno e alla vita rurale nel periodo primaverile.

Coerentemente con la rinnovata definizione di museo di ICOM, il progetto muove dalla volontà di trasformare i piccoli musei locali in “bauli di memoria collettiva”, luoghi vivi in cui la comunità diventa protagonista attiva di un processo di narrazione, condivisione e trasmissione del patrimonio culturale materiale e immateriale. L’iniziativa dà continuità al protocollo di intesa sottoscritto nel 2021 dal Bim Tronto e dal Sistema Museale Piceno con l’Istituto Centrale per il Patrimonio Culturale Immateriale (ICPI) del Ministero della Cultura.

Gli incontri, guidati dalla professoressa Gabriella Piccioni e animati dai gruppi folkloristici locali — I Suonatori di Sant’Emiddie, Li Miet e Lea e I Matti de Montecó — sono strutturati come momenti di dialogo intergenerazionale, canto, racconto e convivialità. Ognuno potrà diventare protagonista portando un oggetto, una lettera, un documento o un semplice ricordo dal proprio “baule” di famiglia e condividendone la storia e il significato.

Il primo weekend di appuntamenti è in programma sabato 11 e domenica 12 aprile, con due tappe consecutive a Force e Monsampolo del Tronto. Il ciclo si concluderà a maggio con il terzo incontro a Massignano.

Nel progetto sono coinvolte le amministrazioni comunali dei tre comuni e le associazioni culturali locali, che svolgono un ruolo cruciale nel promuovere le iniziative e attrarre partecipanti.

Programma degli incontri

Sabato 11 Aprile| 16.00

Force – Museo del Rame

I Giorni Sacri. Tradizioni pasquali e primaverili.

Domenica 12 aprile | 16.30

Monsampolo del Tronto, Museo de La Cripta Le Mummie di Monsampolo

“A Passa’ l’Acqua”. Purificazioni e Risvegli di Primavera

Domenica 17 maggio | 16.30

Massignano, Sala Consiliare e Museo della terracotta popolare, dei fischietti e delle pipe

Calendimaggio. Fiori, Canti e Amori di Primavera

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