ASCOLI PICENO – Grande successo per l’ASA al 37° Trofeo Città di Ascoli, Meeting Nazionale di Atletica Leggera. La società si aggiudica il trofeo finale, precedendo l’Avis Macerata e la Collection Atletica Sambenedettese: un risultato prestigioso che ripaga gli sforzi compiuti per riportare il campo Scuola “Mauro Bracciolani” a piena efficienza.

La manifestazione è finalmente tornata dopo alcuni anni di stop, dovuti prima alla pandemia di Covid e successivamente ai lavori di rifacimento della pista. Il rinnovato impianto, passato dal classico rosso a un moderno azzurro e celeste, ha offerto un colpo d’occhio suggestivo, esaltato da una giornata di sole e da una temperatura ideale che hanno contribuito alla piena riuscita dell’evento.

Sono stati 305 gli atleti in gara, protagonisti di un’intensa prima uscita stagionale. Tra le autorità presenti il vicesindaco Massimiliano Brugni, assessore alle politiche sociali, il presidente del Comitato Regionale FIDAL Marche Fabio Romagnoli, il professor Filippo Magi — docente di Biologia Farmaceutica e delegato del Rettore alle attività sportive per l’Università di Camerino, partner insieme a Goba Abbigliamento di Montecassiano dell’Adriatic Meeting League — e la professoressa Serafina Olmo, delegata provinciale CONI in rappresentanza del presidente regionale Fabio Luna.

Sul piano agonistico, l’ASA Ascoli si è distinta in numerose gare. Spiccano le vittorie di Aurora Giardinieri nel lancio del martello femminile, con il nuovo personale di 53,81 metri, di Pietro Colonnella nel giavellotto maschile (69,20 metri, vicino al recente 70,05 ottenuto a Mariano Comense), e di Giorgio Biancucci, che conquista gli 80 metri cadetti in 9.62 migliorando il proprio record di ben 42 centesimi. Ottimi risultati anche per Samuele Collina, al personale nel salto triplo con 12,91 metri, per Giordano Pompei nel giavellotto allievi (37,17 m) e per Giosuè Cappelli nel lancio del disco allievi (41,07 m). Nella categoria ragazzi brillano Andrea Casella, vincitore con un significativo 8.42, e Karol Filip Kowka, secondo in 8.60. Kowka si distingue anche nei 1000 metri ragazzi, imponendosi in 3:22.82 e dimostrando eccellenti capacità di resistenza. Tra i piazzamenti, si segnalano il secondo posto di Lucrezia Esposto nel lungo femminile con il personale di 5,25 metri, quello di Simone Polucci nel giavellotto uomini (44,68 m) e il terzo di Simone Capecci nella stessa gara (40,96 m). Completano il quadro i terzi posti di Matilda Bordoni nei 60 metri ragazze (9.03) e di Valentina Piccioni nei 1000 metri ragazze (3:37.20).

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