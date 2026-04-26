ASCOLI PICENO – Dopo il pareggio interno contro il Fossombrone, l’Atletico Ascoli si prepara alla penultima giornata di campionato che vedrà i bianconeri impegnati domenica 26 aprile sul campo della Sammaurese. Una sfida, valevole per il girone F di serie D, importante per la corsa play-off, contro una squadra già retrocessa ma determinata a chiudere al meglio davanti al proprio pubblico.

Alla vigilia del match ha parlato mister Simone Seccardini, analizzando il pareggio con il Fossombrone, le insidie della trasferta di San Mauro Pascoli e la lotta per il vertice del girone. Ecco le sue dichiarazioni riportate dal portale del Club ascolano: “Sapevamo che col Fossombrone sarebbe stata una partita complicata, contro un avversario molto solido senza palla. Dispiace perché, pur senza una prestazione brillante, una volta passati in vantaggio c’erano le condizioni per portare a casa il risultato pieno. La Sammaurese nelle ultime gare casalinghe ha ottenuto risultati positivi anche contro squadre di alta classifica. Ha diversi giovani motivati, pronti a mettersi in evidenza. Non sarà una partita scontata: serviranno attenzione e determinazione fin dal primo minuto. Chi vince il campionato? Ostia Mare, Ancona e Teramo stanno mantenendo una continuità di risultati importante ed è giusto riconoscerne il valore. Con ancora 180 minuti da giocare tutto è aperto, ma il vantaggio dell’Ostia Mare può avere un peso in questo finale”.

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