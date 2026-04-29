Si tratta dei primi due appuntamenti di una stagione che segna il decennale di attività per la band ascolana che ha fatto dell’energia e della voglia di divertirsi con la musica il proprio elemento caratterizzante

ASCOLI PICENO – Il calendario estivo si apre ad Ascoli Piceno e Villa Lempa ma regala già altri importanti appuntamenti anche per i prossimi mesi.

Una sorpresa “social” apre ufficialmente la stagione dei concerti estivi per i DISTRETTO 13 che giovedì 30 aprile saranno in concerto ad Ascoli Piceno e sabato 2 maggio a Villa Lempa.

Si tratta dei primi due appuntamenti di una stagione che segna il decennale di attività per la band ascolana che ha fatto dell’energia e della voglia di divertirsi con la musica il proprio elemento caratterizzante.

Non è un caso che il primo appuntamento di questa programmazione sia proprio nella terra natale della band, ad Ascoli Piceno, in una delle manifestazioni più rappresentative del territorio: “Fritto Misto”.

L’edizione 2026 del “Fritto Misto” – data l’indisponibilità della splendida Piazza Arringo che si sta rifacendo il “look” – è ospitata dall’Arena Squarcia, al cospetto del maestoso Forte Malatesta, in una location che sottolinea l’intenso legame tra il territorio, la storia e la cultura picena.

Sabato 2 maggio rappresenterà invece l’occasione per fare festa nella nuovissima veste del “The McDREAM Twins”: un locale dove i DISTRETTO 13 si sentono veramente “in famiglia” e che ha recentemente rinnovato gli ambienti e si appresta ad ospitare eventi e feste tra musica, ottima cucina e cocktail insuperabili.

La stagione musicale estiva 2026 è agli albori ma il calendario fa già segnare appuntamenti importanti: locali, piazze, feste e sagre dove il nuovissimo repertorio dei DISTRETTO 13 troverà spazi e modi per arrivare dritto al cuore degli spettatori.

Ad annunciare il tour del decimo compleanno è stata però una sorpresa “social”: una promozione divertente ed articolata che oltre a sorprendere al primo impatto, si propone di creare una interazione attiva e costante con la “fan-base” della band, offrendo spunti divertenti che permettano a tutti di entrare, almeno un po’, nella quotidianità di un gruppo musicale che – da più di dieci anni – si diverte e fa divertire suonando tutto esclusivamente “dal vivo”.

Informazioni e dettagli sui canali social della band e degli organizzatori.

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