MONTEGALLO – Ecco i nomi della Giuria per il concorso letterario “In Poche Parole” a Montegallo, dedicato a Checco Bonelli, giunto quest’anno alla sua quarta edizione

Continua il lavoro degli organizzatori del concorso letterario che omaggia la poesia, la narrativa e la cultura come strumento di rigenerazione e occasione di confronto insieme alla comunità del piccolo comune dell’entroterra della provincia di Ascoli Piceno.

Quest’anno il Presidente di giuria è Sabina Gaspari, avvocato, attrice e regista in lingua, autrice di una produzione prolifica di commedie e attrice di lungo corso in compagnie amatoriali in vernacolo, Alberto Crementi, giornalista professionista, laureato in lettere moderne, radiocronista di Lattemiele con lunghe esperienze nelle televisioni locali; Emidia Formica, impegnata nel sociale con progetti volti ad avvicinare i giovani alla lettura, Daniele Luzi, giornalista professionista di Ascoli Piceno, laurea in Scienze della Comunicazione all’università di Macerata ha collaborato per anni alla redazione del Resto del Carlino occupandosi di cronaca amministrativa, sindacale e politica, dal 2021 lavora all’ufficio stampa del comune di Ascoli Piceno; Pamela Andreani, laurea in filologia linguistica, membro di dell’associazione Mons Gallorum APS.

Il tema scelto per la rassegna di quest’anno, che omaggia il conterraneo Francesco Angelo Bonelli, poeta e scrittore oriundo di Montegallo è l’allontanamento dai propri luoghi, il delicato equilibrio fra ritorno, permanenza, memoria e ripartenza, tra il desiderio di restare e la necessità di ricominciare altrove. Tutti gli scrittori sono invitati a raccontare, attraverso la poesia e la narrativa, tutti i sentimenti che ruotano al tema dei luoghi e alla condizione di allontanarsi da essi per varie ragioni. Le sezioni del concorso sono quattro: poesia in vernacolo edita o inedita; poesia in italiano edita e inedita; racconto edito e inedito e la quarta sezione, dedicata ai bambini fra i sette e i dodici anni, di poesie e racconti editi e inediti. La scadenza per l’invio degli elaborati è fissata per il 30 giugno, la premiazione avverrà il 19 settembre a Montegallo, per tutte le informazioni questi i numeri di riferimento 3289427764- 320.8184204 e le pagine social dell’associazione Mons Gallorum APS dove si può scaricare il bando di concorso completo.

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