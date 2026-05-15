Il progetto, nato con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità o non autosufficienti, garantendo loro gli spostamenti, è sostenuto dalla Fondazione Carisap e coinvolge in rete sette partner

MONTALTO DELLE MARCHE – “Il ruolo dei servizi di trasporto sociale in situazioni di emergenza”. È questo il titolo dell’incontro che si terrà martedì 19 maggio al Teatro della Fiaba di Montalto Marche. Un’occasione per approfondire i comportamenti e le pratiche virtuose da adottare in situazioni di emergenza.

L’evento, con avvio alle 17, è promosso nell’ambito del progetto M’App, che si occupa di trasporto sociale e accompagnamento e che vede capofila l’Unione ciechi e ipovedenti di Ascoli Piceno e Fermo.

Il progetto, nato con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità o non autosufficienti, garantendo loro gli spostamenti, è sostenuto dalla Fondazione Carisap e coinvolge in rete sette partner: Pubblica Assistenza Croce Verde San Benedetto del Tronto, Aipd Associazione italiana Persone Down sez. San Benedetto del Tronto Ascoli Piceno, Croce Verde Pubblica Assistenza di Ascoli Piceno, Amici Disparati Aps, XMano Odv, Aism Aps Associazione Italiana Sclerosi Multipla, Croce Azzurra Odv.

All’incontro di martedì parteciperanno il sindaco di Montalto, Daniel Matricardi, il direttore della Ast, Antonello Maraldo, il presidente della Fondazione Carisap, Maurizio Frascarelli, un referente dei Vigili del Fuoco, l’esperto in protezione civile, Francesco Lusek, il presidente del Comitato di Partecipazione, Maurizio Ramazzotti, l’esperta in progettazione inclusiva, Laura Cennini, la presidente della Croce Azzurra di Montalto, Luciana Marozzi e la presidente Uici di Ascoli Piceno e Fermo, Gigliola Chiappini.

Al termine dell’evento ci sarà un momento conviviale con aperitivo.

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