ASCOLI PICENO – Mister Tomei ha presentato oggi pomeriggio in conferenza stampa il match playoff col Potenza: “Sono tutti a disposizione, abbiamo disputato anche un paio di amichevoli per tenere il ritmo, anche se non è come giocare una gara ufficiale. Conosco bene il Potenza e Mister De Giorgio – al quale rivolgo i complimenti per la vittoria della Coppa Italia, per il campionato e per questi playoff – stanno dimostrando d’essere una squadra pericolosa, che può metterti in difficoltà in qualsiasi situazione, ci prepareremo al meglio, saranno due partite dure. ll Potenza ha giocatori di grande gamba, nelle ripartenze ti possono far male, dobbiamo tenerlo a mente. Il Viviani è un campo sintetico, raccolto, le transizioni e il gioco possono essere influenzati da queste particolarità. Staccare ci ha fatto bene, eravamo abbastanza stanchi, abbiamo recuperato un po’ le energie, ci siamo allenati bene, siamo pronti per affrontare questa ennesima sfida.

Del Sole? Si sta rimettendo bene, è in una condizione mentale positiva, è diventato papà e questo gli potrà dare una spinta ulteriore, si sta allenando con intensità, è recuperato al 100% e credo che potrà darci una mano in questi playoff”.

Il tecnico fa un quadro generale delle avversarie approdate al secondo turno, del format playoff e dell’introduzione del VAR al posto dell’FVS:

“Sono arrivate al rush finale le squadre più attrezzate e più in forma, i playoff sono un mini campionato, con partite particolari, che tutti affrontano al massimo come fossero le partite della vita, d’altra parte in palio c’è qualcosa di molto importante. Mi aspetto gare dure, equilibrate, combattute e il dettaglio farà la differenza. Dovremo essere molto attenti in tutto l’arco della gara, ma soprattutto all’inizio. Non giocare per tre settimane qualcosina toglie a livello di ritmo, dovremo riprendere le distanze ed essere fin da subito dentro alla partita, abbiamo lavorato bene e ci faremo trovare pronti. Giocare ogni tre giorni porta a ruotare i giocatori, a monitorarli perché qualcuno può essere in overtraining. Avere a disposizione più giocatori, che possono partire dall’inizio o subentrare, è sempre stata una cosa per noi positiva. Col VAR credo si perderà meno tempo rispetto all’FVS, che, comunque, è stato uno strumento utile, ma che spesso spezzetta il ritmo di gara”.

GLI AVVERSARI

Queste le dichiarazioni dell’allenatore del Potenza Pietro De Giorgio: “Incontriamo una squadra tanto forte, una rosa che ha sfiorato il primo posto in campionato con dei dati incredibili. Hanno grande qualità, giocano bene e sono la favorita per questi playoff. Dovremo farci trovare pronti fisicamente perché l’Ascoli ti fa correre tanto. Dobbiamo giocare sempre con la stessa intensità, in casa e fuori, perché con questo atteggiamento sono arrivati risultati importanti. Tomei è un allenatore preparato che sta dimostrando di riuscire a mettere in atto idee complicate, di quelle che hanno bisogno di tempo ma che alla lunga ti ripagano con i risultati. Quest’anno, disponendo di una rosa di maggiore qualità, ha potuto dimostrare tutto il suo valore tecnico e umano”.

INIZIATIVA BENEFICA

La Serie C Sky Wifi e CharityStars scendono in campo con l’iniziativa benefica “Play for Charity”, in favore dell’Ospedale Pediatrico Meyer.

A partire dai match di andata del secondo turno nazionale dei Playoff – in programma domenica 17 maggio – e fino alla doppia finalissima del 2 e del 7 giugno, il pallone del primo gol della partita sarà autografato dai marcatori della gara e, successivamente, diventerà oggetto di asta benefica sulla piattaforma di CharityStars, partner della Serie C, a sostegno alla Fondazione dell’Ospedale Pediatrico Meyer.

Tifosi e appassionati di calcio e della Serie C potranno aggiudicarsi anche le maglie autografate di tutte le squadre che hanno partecipato ai Playoff e ai Playout, oltre a quelle di Vicenza, Arezzo e Benevento, vincitrici della Serie C Sky Wifi 2025-26. All’asta andranno anche delle experience tutte da vivere negli stadi: dalla possibilità di diventare junior mascotte per far felici i più piccoli allo svolgimento di walkabout esclusivi.

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