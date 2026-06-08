MALTIGNANO – Sabato 13 giugno appuntamento con una lezione gratuita di yoga che si svolge presso la pineta degli impianti sportivi in via Lombardia a Caselle di Maltignano.
Si tratta di una iniziativa, ormai consolidata nel tempo visto che si ripete ogni anno, che rientra nel progetto “Laboratori territoriali di prevenzione della salute” realizzato da Cooperativa DLM col sostegno di Komen Italia Ets, grazie al Comune di Maltignano che ha messo a disposizione il relativo spazio.
La lezione, tenuta dall’insegnante Eugenia Brega, si svolgerà dalle 8 alle 9.
La partecipazione al progetto è gratuita, occorre però preiscriversi contattando il numero 3495711408 (solo tramite messaggio).
Per seguire le lezioni occorre portare il proprio tappetino o un asciugamano.
In caso di maltempo la lezione si svolgerà presso il Laboratorio del Teatro delle Foglie a Folignano (in via Roma dietro la chiesa di San Gennaro).
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