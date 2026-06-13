MALTIGNANO – Doppio appuntamento, lunedì 15 e venerdì 19 giugno, con lo yoga presso la pineta degli impianti sportivi in via Lombardia.
Si tratta di un evento gratuito promosso da Unione Sportiva Acli Marche APS. L’iniziativa rientra nel progetto “SSC – Social smart city” del Comune di Ascoli Piceno, sviluppato grazie al bando “Educare in comune” e coordinato dalle Acli provinciali per creare una rete territoriale capace di rafforzare il welfare comunitario.
La lezione, tenuta dall’insegnante Eugenia Brega, si svolgerà dalle 19 alle 20.
La partecipazione alle lezioni è gratuita, occorre però preiscriversi contattando il numero 3442229927 (solo tramite messaggio).
Per seguire le lezioni occorre portare il proprio tappetino o un asciugamano.
L’iniziativa rientra in particolare nella “Agenda argento – Attività intergenerazionale all’aperto” del progetto “SSC – Social smart city”
In caso di maltempo la lezione si svolgerà presso il Laboratorio del Teatro delle Foglie a Folignano (in via Roma dietro la chiesa di San Gennaro).
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