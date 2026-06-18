CASTEL DI LAMA – Sono ancora aperte le iscrizioni al corso gratuito di taijiquan e qigong realizzato da U.S. Acli provinciale Aps, Asd Sen Dao e Asd Roller Green. L’iniziativa si svolge, a partire dal 24 Giugno, presso la pista di pattinaggio di Castel di Lama, in via Scodalupo, ogni mercoledì dalle 7.30 alle 8.30.

Il taijiquan e il qigong sono pratiche tradizionali cinesi che combinano movimenti lenti e controllati, respirazione profonda e attenzione mentale. Si tratta di discipline accessibili a tutte le età, caratterizzate da esercizi fluidi che favoriscono equilibrio, coordinazione e rilassamento. La loro natura dolce e progressiva le rende adatte anche a persone sedentarie o con ridotta mobilità, contribuendo al miglioramento della postura e della consapevolezza corporea. Entrambe le pratiche sono oggi riconosciute come efficaci attività di benessere psicofisico.

Secondo uno studio clinico pubblicato nel 2024 sul The Spine Journal, un programma di taijiquan e qigong praticato con regolarità ha prodotto miglioramenti significativi nei partecipanti affetti da dolore lombare cronico. I ricercatori hanno osservato una riduzione dell’intensità del dolore e un aumento della funzionalità fisica rispetto al gruppo di controllo. Lo studio ha inoltre rilevato un miglioramento dell’equilibrio e della stabilità, insieme a una diminuzione dei livelli di stress percepito. I benefici sono stati riscontrati anche con sessioni settimanali, confermando l’efficacia delle pratiche come intervento non farmacologico.

“Diversi studi scientifici – spiegano i promotori dell’iniziativa – confermano che taijiquan e qigong contribuiscono a migliorare l’equilibrio posturale, ridurre il rischio di cadute e favorire la stabilità articolare. Le pratiche risultano utili anche per diminuire dolori cronici lombari e articolari, sostenere la densità ossea nelle donne in post-menopausa e ridurre tensioni muscolari e fasciali. Anche una sola sessione settimanale può stimolare flessibilità, forza degli arti inferiori e resistenza, con effetti positivi sugli stati infiammatori e sull’osteoartrite”.

Per partecipare al corso, tenuto dal maestro Raffaele Tassone, è necessario preiscriversi inviando un messaggio al numero 3495711408.

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