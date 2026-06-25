MONSAMPOLO DEL TRONTO – Nuovi appuntamenti per il terzo fine settimana di Jazzap, il Festival diffuso del Piceno che intreccia musica, paesaggio e comunità, in un percorso itinerante attraverso la provincia di Ascoli Piceno. Venerdì 26 giugno a Monsampolo del Trono, un doppio evento con la marching band Mo Better Blues e il groove dei Gospel of the Blues and Dean Bowman.

Con un programma ricco di ospiti nazionali e internazionali (sono attesi ancora Shai Maestro, Trilok Gurtu, Javier Girotto, Seamus Blake, Champian Fulton, Sélène Saint-Aimé), Jazzap conferma la propria vocazionea portare la musica nei luoghi più suggestivi del Piceno. Borghi, piazze, rifugi montani e affacci sul mare diventano palcoscenici naturali per dodici concerti che uniscono qualità artistica, valorizzazione del paesaggio e partecipazione delle comunità locali.

Venerdì 26 giugno, alle 19:30 la Mo Better Blues animerà le strade del centro della città per creare partecipazione, diffondere energia positiva e trasformare la performance in un momento di incontro collettivo. Più tardi, alle 21.30 in piazza Roma, il concerto dal titolo “Gospel of the Blues and Dean Bowman”, tra i vocalist più rispettati della scena afroamericana contemporanea, Dean Bowman propone un repertorio che intreccia jazz, spiritual, gospel e avanguardia. Gli amanti del gospel e del blues di tutto il mondo lo considerano una delle voci più eleganti e potenti. Dean Bowman, originario di Washington D.C., unisce gospel e soul al rhythm and blues nello spirito dei grandi pionieri del blues e del rock’n’roll, il cui marchio distintivo era proprio la combinazione di questi diversi stili musicali.

Dopo i concerti della Mo Better Blues e di Dean Bowman , il Festival JazzAP ha in programma ancora numerosi appuntamenti fino al 1 agosto.

Sabato 4 luglio, alle 21.30 in Piazza Roma a Castignano, la cantante, contrabbassista e compositrice Sélène Saint-Aimé porta in scena un viaggio musicale tra Louisiana, Caraibi e Oceano Indiano, esplorando il tema della creolità attraverso sonorità che fondono jazz e tradizioni afro-caraibiche. Domenica 5 luglio, alle 19.30 al Creuza de Mà di San Benedetto del Tronto, Javier Girotto incontra l’Alma Saxophone Quartet in un concerto che attraversa jazz, tango e musica contemporanea, alternando momenti lirici, improvvisazione ed energia virtuosistica.

Venerdì 12 luglio, alle 21.30 in Piazza della Repubblica a Montefiore dell’Aso, torna al Festival il pianista polacco Krzysztof Kobyliński insieme al contrabbassista Dima Gorelik e al celebre percussionista Trilok Gurtu. Un trio capace di costruire un dialogo musicale ricco di colori, contrasti e grande interplay.

Sabato 25 luglio, alle 21.30 in Piazza San Lorenzo a Paggese (fraz. di Acquasanta Terme), il pianista Shai Maestro presenta in quartetto The Guesthouse, progetto che amplia il suo linguaggio musicale intrecciando improvvisazione, scrittura ed elementi elettronici. Domenica 26 luglio, alle 21.30 in Piazzetta Belvedere a Castorano, il sassofonista e compositore Seamus Blake guida il proprio quartetto internazionale. Musicista tra i più apprezzati della scena contemporanea, Blake coniuga profondità melodica, ricerca e forte radicamento nella tradizione jazzistica. Venerdì 31 luglio, alle 21.30 in Piazza XX Settembre a Ripatransone, la pianista e cantante Champian Fulton si esibisce con il proprio trio e con la partecipazione del sassofonista Robert Bonisolo. Considerata una delle interpreti più interessanti della sua generazione, propone un repertorio all’insegna dell’eleganza e dello swing.

La quinta edizione di JazzAP si conclude sabato 1° agosto alle 20.30 al Belvedere di Balzo, a Montegallo. Sul palco il direttore artistico Emiliano D’Auria, che guida un quintetto con ospite speciale il trombettista Luca Aquino. Il concerto riunisce le musiche degli ultimi lavori discografici del pianista, The Baggage Room e Meanwhile, due capitoli di un percorso artistico dedicato al viaggio, all’identità e alla ricerca di nuovi orizzonti.

Grazie al sostegno del Comune e della Provincia di Ascoli Piceno e alla collaborazione attiva dei Comuni di Ascoli Piceno, Monteprandone, Force, Spinetoli, Monsampolo del Tronto, Castignano, San Benedetto del Tronto, Montefiore Dell’Aso, Acquasanta Terme, Castorano, Ripatransone e Montegallo, il Festival costruisce un itinerario culturale che attraversa il territorio marchigiano valorizzandone identità, paesaggi e patrimonio culturale.

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