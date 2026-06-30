Un orgoglio per tutto il mondo Ascoli e un riconoscimento all’impegno, al lavoro e al talento del giovane difensore bianconero.

ASCOLI PICENO – La Serie C ha premiato , all’interno della sede della Lega Pro, i migliori calciatori delle rappresentative Under 15, 16 e 17 della stagione sportiva 2025-26 nel corso di un evento dedicato ai giovani talenti.

Quattro calciatori – uno per ruolo – sono stati selezionati per ciascuna formazione della rappresentativa (Under 15, Under 16 e Under 17) e hanno ricevuto un riconoscimento dal Segretario Generale Emanuele Paolucci.

Come annunciato nei giorni scorsi, per l’Ascoli è stato premiato, come miglior difensore Under 17, Filippo Diamanti: un orgoglio per tutto il mondo Ascoli e un riconoscimento all’impegno, al lavoro e al talento del giovane difensore bianconero.

Questi tutti i premiati:

Under 15: Arrigoni Leonardo (Albinoleffe, portiere), Tassinari Paolo (Ravenna, difensore), Rampazzo Giosuè (Vicenza, centrocampista), Falce Massimo (Albinoleffe, attaccante).

Under 16: Barini Davide (Alcione Milano, portiere), Beldenti Dennis (Union Brescia, difensore), Tordini Federico (Gubbio, centrocampista), Attardo Riccardo (Albinoleffe, attaccante).

Under 17: Tatò Ludovico (Vis Pesaro, portiere), Diamanti Filippo (Ascoli, difensore), Fontana Mattia (Vicenza, centrocampista), Russo Nicola (Sorrento, attaccante).

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