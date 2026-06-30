Il conferimento verrà registrato dal sistema, garantendo una gestione più efficiente e controllata del servizio. In alternativa alla tessera fisica, sarà possibile utilizzare anche l’app “App4ap”

ASCOLI PICENO – Ascoli Servizi Comunali ed Ecoinnova comunicano che, a partire da giovedì 2 luglio, entrerà in funzione il nuovo sistema di raccolta rifiuti. Da questa data saranno attivi i cassonetti intelligenti installati in città, che potranno essere utilizzati dai cittadini intestatari della Tari per il conferimento del secco non riciclabile.

Il nuovo servizio interesserà tutti i residenti con modalità diverse:

per i cittadini che vivono nei condomini con più di 8 famiglie , il secco non riciclabile dovrà essere conferito nei cassonetti intelligenti posti nei pressi dei civici,

, il secco non riciclabile dovrà essere conferito nei cassonetti intelligenti posti nei pressi dei civici, per i cittadini che vivono nei condomini con meno di 8 famiglie, il secco dovrà essere conferito nel mastello, esposto a bordo strada il giovedì dalle 21,00 alle 4,00.

Come funzionerà il cassonetto intelligente?

Per conferire il secco non riciclabile nel cassonetto intelligente sarà necessario utilizzare la tessera sanitaria associata all’utenza Tari. Avvicinando la tessera al lettore presente sul cassonetto, il sistema ne consentirà l’apertura. Una volta aperto lo sportello, sarà possibile inserire il sacchetto del rifiuto secco non riciclabile e aspettare la chiusura automatica del contenitore. Il conferimento verrà registrato dal sistema, garantendo una gestione più efficiente e controllata del servizio. In alternativa alla tessera fisica, sarà possibile utilizzare anche l’app “App4ap” dedicata per l’identificazione e l’apertura del cassonetto tramite smartphone.

Come funzionerà il mastello?

Per conferire il secco nel mastello, basterà inserire la busta del secco non riciclabile all’interno del contenitore e metterlo a bordo strada nei pressi del civico. L’operatore provvederà al ritiro della busta. Dopo la raccolta, il mastello dovrà essere ritirato. Per accompagnare ogni cittadino verso il nuovo sistema di raccolta, sarà previsto un periodo di tolleranza finalizzato alla familiarizzazione con il nuovo sistema e il corretto utilizzo del servizio.

L’Amministrazione Comunale insieme ad Ascoli Servizi Comunali ed Ecoinnova invita tutti i cittadini a scaricare l’app dedicata al servizio, “App4ap”, attraverso la quale sarà possibile consultare informazioni dettagliate, ricevere aggiornamenti in tempo reale, verificare il calendario dei conferimenti, accedere alla guida pratica sulle nuove modalità di raccolta.

L’introduzione dei cassonetti intelligenti rappresenta un passo significativo verso una gestione più moderna e sostenibile dei rifiuti urbani. Il nuovo sistema è finalizzato a migliorare la qualità della raccolta differenziata, riducendo il conferimento del secco non riciclabile. Attraverso l’adozione di strumenti digitali e sistemi di controllo dei conferimenti, le due aziende puntano a garantire una più efficace tracciabilità dei rifiuti conferiti, consentendo una gestione più precisa e organizzata del servizio.

L’iniziativa si propone di promuovere comportamenti più responsabili e sostenibili da parte dei cittadini. La collaborazione di tutti sarà fondamentale per rendere il servizio più efficiente, migliorare la qualità della raccolta differenziata e contribuire alla tutela dell’ambiente.

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