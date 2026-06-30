CASTIGNANO – Quando il sole carezza le dolci colline e lo sguardo si spinge fino al Monte Conero, Castignano si mostra nel suo panoramico ruolo di terrazza naturale affacciata sulle Marche. È in questo scenario, nel cuore di Piazza San Pietro, che venerdì 3 luglio prende il via “Percorso diVino”, nuova tappa del Grand Tour delle Marche, il circuito promosso da Tipicità e ANCI Marche che racconta l’anima autentica della regione attraverso esperienze, comunità e produzioni identitarie.

Ad inaugurare la manifestazione sarà “Orizzonte diVino”, un brindisi-talk al tramonto che accompagnerà ospiti, appassionati e visitatori in un viaggio tra paesaggio, cultura e vitivinicoltura, offrendo uno sguardo privilegiato sul futuro del territorio e sulle sue eccellenze.

Alle ore 19.00 di venerdì 3 luglio, prima del brindisi di apertura nel panoramico scenario di Piazza San Pietro, insieme al Sindaco Fabio Polini ed al presidente della pro-loco, Eros Iacoponi, si alterneranno sul palco i protagonisti del territorio. Con le suadenti sonorità del violino a fare da colonna sonora, attese le partecipazioni del Commissario Straordinario al Sisma del 2016, Guido Castelli, e dell’assessore regionale Francesca Pantaloni, insieme ad altri amministratori locali e ai rappresentanti di Bim, Slow Food, Assosommelier, oltre ai rappresentanti delle eccellenze enogastronomiche che caratterizzano l’area.

“Percorso diVino” sarà aperto già dalle 18.30, con la possibilità di acquistare il kit pass per fare le degustazioni, e proseguirà con l’appuntamento speciale di questa edizione, ossia: “abbinamenti d’autore: vini del Piceno e presidi Slow Food”.

Sabato 4 luglio, sempre alle 18.30, apertura e alle 19.30 appuntamento speciale dedicato a “Leggende e verità sui vini del Piceno”. Le band musicali accompagneranno le degustazioni in entrambe le serate e, per il gran finale, alle 21.30 di sabato in Piazza San Pietro è in programma un concerto jazz.

Organizzato dalla Pro Loco di Castignano con il sostegno del Comune, Percorso diVino entra quest’anno a far parte del Grand Tour delle Marche, rafforzando il ruolo del borgo come destinazione capace di coniugare paesaggio, cultura, produzioni di eccellenza e accoglienza esperienziale.

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