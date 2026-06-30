Il pubblico ha risposto con entusiasmo sin dalle prime ore del mattino, affollando i laboratori per bambini, le aree dedicate al fitness e i tornei sportivi

VENAROTTA – La prima edizione del “Venarotta Open Park” va in archivio con un bilancio decisamente positivo e un’affluenza importante. Sono state infatti oltre duemila le presenze registrate domenica scorsa, 28 giugno, al Parco Comunale di Venarotta (anche detto Parco della lettura), per il debutto di una manifestazione pensata per unire sport, benessere, natura e intrattenimento.

Il pubblico ha risposto con entusiasmo sin dalle prime ore del mattino, affollando i laboratori per bambini, le aree dedicate al fitness e i tornei sportivi. Il flusso di visitatori si è mantenuto costante per tutto il pomeriggio, fino a raggiungere il clou in serata con i concerti dal vivo e lo show finale di “90 Mania”, che ha richiamato tantissimi giovani e famiglie per il momento conclusivo della festa.

Il sindaco di Venarotta e presidente della Provincia di Ascoli Piceno, Fabio Salvi, ha espresso grande soddisfazione: «Vedere il nostro Parco così vivo e frequentato da oltre duemila persone è una bellissima notizia. Questo debutto conferma l’efficacia della sinergia istituzionale avviata con l’Unione Montana del Tronto e Valfluvione e la Regione Marche: una strada vincente per la rivitalizzazione dei nostri territori. Un sentito ringraziamento va ai nostri cittadini, a tutte le associazioni, ai volontari, alle forze dell’ordine per una giornata di festa sicura e perfettamente riuscita».

Alle parole del sindaco si uniscono quelle del vicesindaco Andrea Trenta, che ha seguito da vicino la macchina organizzativa: «Siamo davvero felici dell’ottima risposta ottenuta da questa prima edizione. Questo successo è il frutto di un grande lavoro di squadra. Un ringraziamento speciale anche ai tanti visitatori arrivati dai comuni vicini. Il risultato ci dà la giusta spinta per guardare avanti e continuare a valorizzare i nostri spazi con eventi di questa qualità».

La manifestazione è stata promossa dal Comune di Venarotta con il patrocinio della Provincia di Ascoli Piceno e l’organizzazione di Mad Events. Ente capofila l’Unione Montana del Tronto e Valfluvione, è stata sostenuta dalla Regione Marche tramite i Fondi POC Marche 2014-2020, nell’ambito della Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI) “Ascoli Piceno”.

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