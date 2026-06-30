Il weekend appena trascorso ha già dato il via alle danze. Domenica 28 giugno è partita la grande festa sportiva di paese, le “Lamampiadi”

CASTEL DI LAMA – È un luglio ricco di appuntamenti quello che attende Castel di Lama, con serate dedicate a tutte le età tra cinema, ballo, musica e teatro.

Il weekend appena trascorso ha già dato il via alle danze. Domenica 28 giugno è partita la grande festa sportiva di paese, le “Lamampiadi”, organizzata dal Comitato Lamampiadi e dall’Oratorio San Filippo Neri che, fino al 19 luglio, coinvolgerà quartieri e contrade in un susseguirsi di sfide e momenti di comunità, per chiudersi con una serata di premiazioni e musica alla Chiesa di Villa Sant’Antonio (21:30).

Luglio si apre nel segno dell’inclusione: sabato 4 luglio, alle 21:15 in Piazza della Libertà, andrà in scena “Serendipità”, spettacolo della compagnia “MeTe DiscorDanza”, formata da ragazzi con disabilità. Lo spettacolo segna anche l’apertura della Stagione Teatrale Estiva 2026, otto appuntamenti gratuiti organizzati dal Comune in collaborazione con l’associazione “Calliope a Teatro”, distribuiti tra Piazza della Libertà e Via Carrafo, 22.

A raccontare il senso del loro lavoro sono gli stessi ragazzi della compagnia: “Lo spettacolo nasce dallo sguardo su questo mondo che sta cambiando, un mondo in cui, spesso, non ci si guarda più negli occhi. C’è paura negli altri, diffidenza, soprattutto nel diverso da noi. Poi però si trova qualcosa che ci porta a riscoprire il gioco, la voglia di esplorare, si scardinano le barriere, ci si spoglia dalle sovrastrutture che, sempre più, la vita ci impone, e ci si riscopre umani. Il piacere, la gioia e il benessere che ogni abbraccio racchiude, il calore umano come medicina per tanti mali che ci affliggono. L’idea è che se ognuno di noi potesse riscoprire il potere terapeutico del gioco, dell’arte e dell’empatia, forse il mondo sarebbe di nuovo un bel posto in cui varrebbe veramente la pena vivere”.

Martedì 7 luglio, sempre alle 21:15 ma nel piazzale adiacente al Comune, sarà la volta di “Ginevra ne vale la pena”, lezione-spettacolo su corteggiamento e cavalleria scritta e interpretata da Cesare Catà. Un appuntamento speciale è quello dell’11 luglio, quando Castel di Lama festeggerà il proprio riconoscimento come 15° Castello di Ascoli Piceno: il paese sfilerà alla Quintana di Ascoli Piceno, con il corteo coordinato dal Comitato Rievocazione Storica. L’evento si terrà al Teatro Ventidio Basso di Ascoli Piceno (ore18).

Gli amanti del ballo potranno ritrovarsi in Piazza della Libertà l’8 luglio per “Tonino… musica e magia” e il 15 luglio per “Dante effetto musica”, entrambe le serate danzanti a base di liscio a partire dalle 21:30. Non mancherà la rassegna teatrale del piazzale del Comune 16 luglio con “Megghie sola che mal’acchempagnata”, commedia dialettale in due atti per la regia di Fiorenzo Esposto e la compagnia “RidiTeatro”; il 22 luglio con “I Promessi Sposi”, adattamento manzoniano firmato da Maria Angela Alessandrini e portato in scena dal gruppo giovani “Kléos” di Calliope a Teatro; e il 29 luglio con “Sarto per signora” di Georges Feydeau, sempre per la regia di Maria Angela Alessandrini e la compagnia Calliope a Teatro. Tutti gli spettacoli iniziano alle 21:15.

Tra le novità più interessanti dell’estate lamense c’è “Cinema in Cantina”, rassegna che trasformerà alcune delle cantine del territorio in vere e proprie sale cinematografiche all’aperto. Si parte il 13 luglio con “Saint Amour” di Gérard Depardieu alla Tenuta Siliquini (ore 21:15); si prosegue il 20 luglio con “Finché c’è prosecco c’è speranza” di Antonio Padovan alla Tenuta De Angelis (ore 21:00); e si conclude il 27 luglio con “Un’ottima annata” di Ridley Scott alla Tenuta La Riserva (ore 21:00).

Infine Beer Rock Castel di Lama 2026, in programma dal 23 al 26 luglio in Piazza della Libertà: quattro giorni tra musica dal vivo, stand gastronomici e birra, con ospiti ancora tutti da scoprire. Gli stand apriranno alle 19:30, mentre la musica dal vivo prenderà il via alle 21:00.

Gli assessori Loredana Zappacosta e Domenico Angelini commentano così il calendario di iniziative: “Vogliamo ringraziare tutte quelle associazioni, le attività commerciali e i volontari che anche quest’anno hanno scelto di collaborare con l’amministrazione per permetterci di arricchire la nostra estate con un’offerta varia e di livello, che anche ad agosto non mancherà di stupirci”.

E proprio agosto porterà infatti altri quattro appuntamenti della Stagione Teatrale Estiva: “Vocazioni”, spettacolo di pizzica e tarantelle della Compagnia di danza popolare “Core Meu” (venerdì 7 agosto, Piazza della Libertà); “Bordello”, cronaca audace di una famiglia di fatto firmata da Luca Memè per la regia di Luigina Allevi e la compagnia “Nuovo Sipario Aperto” (sabato 22 agosto, Via Carrafo); e “Mai dire Mai” di Giampiero Giorgi, commedia ad atto unico della compagnia “Un Passo Avanti” (domenica 30 agosto, Via Carrafo). Tutti gli spettacoli della stagione teatrale sono a ingresso libero.

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