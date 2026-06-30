ASCOLI PICENO – La commercialista Rossella Peci é la nuova Presidente del Panathlon Club di Ascoli Piceno. É stata eletta l’altra sera all’unanimità, nel corso dell’assemblea dei soci tenutasi nella sede di Sport e Salute del Coni in via Ceci ad Ascoli.

La nuova Presidente sarà affiancata dalla vice Laura Miriam Pallotta, dal past presidente Domenico Vannicola, dal Segretario Caterina Raimondi, dal Tesoriere Francesco Silvi, dai Consiglieri Nico Stallone, Antonella Natalini, Emilio Fares e Giuseppe Scarpellini, dai Revisori dei Conti Pietro Leoni, Gianfranco Sistelli e Annalisa Ruggeri, dai Probiviri Laura Miriam Pallotta, Nico Stallone e Carlo Cantalamessa, dal Cerimoniere Emilio Fares e dall’Addetto Stampa Valerio Rosa.

“Voglio ringraziare i soci per la fiducia che mi hanno accordato – ha dichiarato la neo Presidente Rossella Peci – e ringrazio il Consigliere Nazionale Francesco Silvi che ha proposto la mia candidatura. Questo é un anno importante perché celebreremo il 70° anniversario della fondazione del Panathlon Club Ascoli. Club nato infatti nel 1956 grazie al Notaio Mauro Bracciolani, grande uomo di sport e di vita, a cui é anche dedicato il campo scuola di atletica leggera. Il Panathlon Club di Ascoli é tra i più antichi d’Italia visto che é il 34° come anno di fondazione. Per questo ci attiveremo per festeggiare questo 70° anniversario con iniziative mirate e coinvolgenti per il mondo dello sport di Ascoli e dell’intero territorio Piceno'”

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