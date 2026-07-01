“Siamo consapevoli – ha dichiarato il sindaco Marco Fioravanti – del grande lavoro che queste realtà svolgono sul territorio, rivolgendosi a una fascia di popolazione numerosa come quella degli over 65. Per questo motivo siamo sempre vicini alle associazioni di promozione sociale e alle organizzazioni di volontariato che promuovono attività dedicate agli anziani, attraverso un aiuto concreto che testimonia quanto l’Amministrazione sia in prima linea per promuovere una comunità attiva, coesa e con pari diritti per tutti”.

Il vicesindaco e assessore ai Servizi sociali, Massimiliano Brugni, ha spiegato come “l’Amministrazione comunale, oltre a dare una mano alle persone che hanno difficoltà nella gestione del quotidiano e a quelle non più autosufficienti, dedica una speciale attenzione agli anziani e alla promozione delle attività di socializzazione, ricreative e aggregative, che rappresentano un elemento essenziale per il mantenimento del tessuto sociale cittadino”.