ASCOLI PICENO – Si ricorda che venerdì 3 luglio nel centro storico di Ascoli si terrà l’evento “Shopping e Magia”, l’evento dedicato all’attesa dei saldi estivi. L’iniziativa offrirà ai cittadini e ai visitatori un’occasione speciale per vivere il cuore della città tra musica, intrattenimento e spettacoli.
Nei giorni scorsi la conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa alla quale hanno partecipato l’assessore al Commercio, Laura Trontini, l’assessore agli Eventi, Giovanni Silvestri, la presidente di Wap associazione commercianti, Sara Brunone, Carlo Di Teodoro per la Confcommercio Ascoli, i rappresentanti di Cna, Confartigianato e Ascoli+.
Di seguito il programma:
– Itineranti
Via Cairoli – Via del Trivio – P.zza Roma – Via Trieste – Via Ceci – Arrivo TVB
19.30 – Trampoli Mimo
20.30 – Eleuteri “Lettura Elenco Telefonico”
21.30 – Giocoliere
22.30 – Trampoli Luminosi
dalle 19.00 alle 23.00 – n° 4 Mascotte
– 1
C.so Mazzini (davanti Banca d’Italia)
19.30 / 21.00 / 22.00 / 22.45 – Calcio Freestyle (15 min)
– 2
C.so Mazzini (davanti vetrina ex “Ciao ciao”)
19.50 / 22.30 – Magompare illusionista (35 min)
– 3
P.zza Simonetti
20.30 – Mago bimbi (1 ora)
21.30 – Show bolle (45 min)
22.30 – Show del fuoco (1 ora)
– 4
Via D’Ancaria
dalle 19.00 alle 23.00 – La Gilda Picena giochi di ruolo
Via Trieste
dalle 19.00 alle 23.00 – Auto d’epoca – Vespe d’epoca
Chiostro San Francesco
dalle 19.00 alle 23.00 – Intrattenimento per grandi e piccini con Croce Verde / Avis / Ail / Volare / inner Whell / Aism / Parole che restano / LIFC / Anfass / Iom / Aido / Tradizioni Popolari / CRI / Avulss
Loggia dei mercanti
dalle 19.00 alle 23.00 – Realtà Picene
– 5
P.zza Ventidio Basso
21.00 – Piceni Pizzicati (1 ora)
22.00 – Tango Uteap (4 min)
Hip Hop Lab 22 (4 min)
Balli di gruppo Uteap (4 min)
22.20 – Balli di gruppo con Mary Mandozzi (20 min)
22.40 – Hip Hop Lab 22 (4 min)
Balli di gruppo Uteap (4 min)
Hip Hop Lab 22 (4 min)
23.00 – Balli di gruppo con Mary Mandozzi (20 min)
Copyright © 2026 Riviera Oggi, riproduzione riservata.
Commenta l'articolo