L’iniziativa offrirà ai cittadini e ai visitatori un’occasione speciale per vivere il cuore della città tra musica, intrattenimento e spettacoli

ASCOLI PICENO – Si ricorda che venerdì 3 luglio nel centro storico di Ascoli si terrà l’evento “Shopping e Magia”, l’evento dedicato all’attesa dei saldi estivi. L’iniziativa offrirà ai cittadini e ai visitatori un’occasione speciale per vivere il cuore della città tra musica, intrattenimento e spettacoli.

Nei giorni scorsi la conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa alla quale hanno partecipato l’assessore al Commercio, Laura Trontini, l’assessore agli Eventi, Giovanni Silvestri, la presidente di Wap associazione commercianti, Sara Brunone, Carlo Di Teodoro per la Confcommercio Ascoli, i rappresentanti di Cna, Confartigianato e Ascoli+.

Di seguito il programma:

– Itineranti

Via Cairoli – Via del Trivio – P.zza Roma – Via Trieste – Via Ceci – Arrivo TVB

19.30 – Trampoli Mimo

20.30 – Eleuteri “Lettura Elenco Telefonico”

21.30 – Giocoliere

22.30 – Trampoli Luminosi

dalle 19.00 alle 23.00 – n° 4 Mascotte

– 1

C.so Mazzini (davanti Banca d’Italia)

19.30 / 21.00 / 22.00 / 22.45 – Calcio Freestyle (15 min)

– 2

C.so Mazzini (davanti vetrina ex “Ciao ciao”)

19.50 / 22.30 – Magompare illusionista (35 min)

– 3

P.zza Simonetti

20.30 – Mago bimbi (1 ora)

21.30 – Show bolle (45 min)

22.30 – Show del fuoco (1 ora)

– 4

Via D’Ancaria

dalle 19.00 alle 23.00 – La Gilda Picena giochi di ruolo

Via Trieste

dalle 19.00 alle 23.00 – Auto d’epoca – Vespe d’epoca

Chiostro San Francesco

dalle 19.00 alle 23.00 – Intrattenimento per grandi e piccini con Croce Verde / Avis / Ail / Volare / inner Whell / Aism / Parole che restano / LIFC / Anfass / Iom / Aido / Tradizioni Popolari / CRI / Avulss

Loggia dei mercanti

dalle 19.00 alle 23.00 – Realtà Picene

– 5

P.zza Ventidio Basso

21.00 – Piceni Pizzicati (1 ora)

22.00 – Tango Uteap (4 min)

Hip Hop Lab 22 (4 min)

Balli di gruppo Uteap (4 min)

22.20 – Balli di gruppo con Mary Mandozzi (20 min)

22.40 – Hip Hop Lab 22 (4 min)

Balli di gruppo Uteap (4 min)

Hip Hop Lab 22 (4 min)

23.00 – Balli di gruppo con Mary Mandozzi (20 min)

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