La manifestazione nasce dalla collaborazione tra Blow Up e realtà come il Nazra Palestine Short Film Festival e Revolver, e vede il sostegno di numerose realtà locali e associative come Ithaca, l’ANPI, nell’anno dell’80° anniversario della Resistenza

OFFIDA – Con l’arrivo di luglio, Offida si prepara ad accogliere la ventiduesima edizione di Offida Cinemaperto, la rassegna di cinema all’aperto organizzata dall’Associazione Culturale Blow Up.

L’appuntamento, giunto a una tradizione ormai consolidata nel panorama culturale del Piceno, quest’anno si presenta con un filo conduttore forte e attuale: “Palestina Mon Amour 2”, un percorso cinematografico che intreccia sguardi diversi sulla realtà palestinese, tra finzione, documentario e testimonianza diretta.

La rassegna si svolgerà per quattro lunedì consecutivi, sempre con inizio alle ore 21:15, nel piazzale Olindo Pasqualetti, davanti alla chiesa di Santa Maria della Rocca. L’ingresso sarà libero per tutte le proiezioni. In caso di maltempo, gli eventi si sposteranno presso l’Enoteca Regionale di Offida.

Lunedì 6 luglio si apre con La voce di Hind Rajab, il film della regista tunisina Kaouther Ben Hania (Tunisia, Francia, 2025), scelto come serata inaugurale. All’incontro interverrà il vescovo Gianpiero Palmieri, mentre la moderazione sarà affidata al giornalista Davide Falcioni di Fanpage.

Lunedì 13 luglio sarà invece la volta di una serata dedicata interamente ai cortometraggi, dal titolo Le donne nel cinema palestinese, realizzata in collaborazione con il Nazra Palestine Short Film Festival. In programma tre opere brevi:Memory of the Land, The Bus Driver e Tears of Roses. Con la partecipazione della regista Samira Badran.

Lunedì 20 luglio il programma prosegue con Giraffada, film del regista israeliano Shai Carmeli Pollak (Israele, 2025), a cui seguirà un confronto con le attiviste Jasmin e Tulin Hamadneh.

A chiudere la rassegna, lunedì 27 luglio, sarà The Encampments – Gli accampamenti, documentario statunitense firmato da Kei Pritsker e Michael T. Workman (USA, 2025), con la partecipazione dell’attivista Yasmin Dabash.

La manifestazione nasce dalla collaborazione tra Blow Up e realtà come il Nazra Palestine Short Film Festival e Revolver, e vede il sostegno di numerose realtà locali e associative come Ithaca, l’ANPI, nell’anno dell’80° anniversario della Resistenza, e Piceno per la Palestina.

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