ASCOLI PICENO – Di seguito una nota stampa del Comune di Ascoli Piceno.
Regolamentazione della circolazione stradale in occasione degli eventi “Gara degli sbandieratori” – “Giuramento Console” – “Lettura del bando di sfida quintana” in programma dal 4 al 5 luglio
Con l’Ordinanza dirigenziale 385 del primo luglio 2026 l’Amministrazione ordina di istituire dalle ore 14 del giorno 4 luglio alle ore 1 del giorno 6 luglio:
la sospensione delle corse del Trenino Turistico della ditta Giocamondo e Robles e di qualsiasi altro veicolo autorizzato al transito interferenti con l’area interessata dalle manifestazioni in:
- Piazza del Popolo e Piazza Roma (lato est-ovest-nord);
Il divieto di sosta con rimozione coatta in:
- Piazza Roma, lato est–ovest– nord (esclusi stalli elettrici) con contestuale interdizione al transito veicolare;
Dalle ore 20:30 (attivazione varco) di sabato 4 luglio 2026, interdizione temporanea della circolazione stradale con deviazione del traffico in:
- Via Pretoriana a partire da Piazza Roma, ad eccezione dei residenti e autorizzati, veicoli partecipanti all’evento, del Trenino turistico della Giocamondo e Agenzia Robles, per i veicoli dei Corpi e servizio di polizia stradale, veicoli adibiti ai compiti di soccorso, veicoli della Prefettura di Ascoli Piceno
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