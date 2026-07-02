ASCOLI PICENO – L’amministrazione comunale di Ascoli ha consegnato tre pergamene agli allenatori che fino al 10 luglio terranno i corsi di ‘perfezionamento tecnica’ e ‘coordinazione calcistica’ per i giovani calciatori del Piceno.

I tre tecnici ad aver ricevuto la pergamena sono Antonio Dell’Oglio (198 presenze con l’Ascoli e simbolo dei bianconeri degli anni ’80 con cui conquistò un campionato di B e una Coppa Mitropa, oltre che finalista di Coppa Uefa con la Fiorentina), Giuseppe Dossena (12 campionati di A, bandiera di Torino e Sampdoria, campione del Mondo 1982) e Moris Carrozzieri (oltre 100 presenze in A, roccioso difensore di Atalanta, Sampdoria e Palermo).

“Il valore del calcio per il territorio piceno, sotto il profilo sportivo ma anche sociale, è noto in tutta Italia – ha detto il sindaco Marco Fioravanti – Sapere che, grazie all’impegno di addetti ai lavori del posto, i nostri giovani possono contare sul supporto tecnico di figure del calibro di Dossena, Dell’Oglio e Carrozzieri è davvero un privilegio e un piacere”.

“Ringrazio Fabio Germini, Claudio Pierantozzi e Catello Cimmino per aver messo in campo questa iniziativa – ha aggiunto Nico Stallone, assessore allo Sport del Comune di Ascoli – Da ex calciatore professionista dico che individualmente si può migliorare solo con insegnanti che hanno vissuto certi livelli. Tra l’altro questi corsi si inseriscono forse nel peggior periodo di sempre per il nostro calcio, ostaggio dell’esasperazione della tattica: nel nostro territorio, e questo progetto lo conferma, abbiamo risorse in grado di esaltare la tecnica, vero valore aggiunto delle sfide in campo”.

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