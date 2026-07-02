Obiettivo di creare nuove opportunità per i giovani del territorio, attraverso eventi e iniziative che saranno presentati nelle prossime settimane

ASCOLI PICENO – Il riconoscimento di Ascoli Piceno Città Italiana dei Giovani 2026 entra nel vivo: l’Arengo ha infatti presentato “Yuvanti”, il progetto dedicato alle nuove generazioni del territorio, fortemente voluto dal sindaco Marco Fioravanti e dall’assessore alla Gioventù, Annagrazia Di Nicola.

“Yuvanti” nasce con l’obiettivo di creare nuove opportunità per i giovani del territorio, attraverso eventi e iniziative che saranno presentati nelle prossime settimane.

Il sindaco Fioravanti e l’assessore Di Nicola hanno spiegato: “Il riconoscimento di Città italiana dei Giovani 2026 rappresenta un punto di partenza. Vogliamo costruire una comunità capace di creare le condizioni affinché Ascoli sia in grado di intercettare i bisogni e le esigenze dei nostri ragazzi e ragazze, attraverso un loro coinvolgimento attivo. Oltre a far restare chi già vive qui, vogliamo che si crei terreno fertile anche per accogliere coloro che vorranno venire sotto le Cento torri per investire sul loro futuro”.

Sono online le pagine social di Yuvanti ai seguenti link

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=61590914272007#

Instagram: https://www.instagram.com/yuvanti_hub?igsh=ejVjbjZweTVveDU4

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