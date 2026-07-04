OFFIDA – Il Bivio Art Festival (BAF) taglia il traguardo della decima edizione. Appuntamento mercoledì 15 e giovedì 16 luglio al Parco Cesare Gabrielli di Offida, con ingresso gratuito per due serate organizzate dall’Associazione Ricreativa Miriam, dove musica, arti visive e comunità continuano a intrecciarsi come ormai da un decennio.

Ogni sera l’area apre alle 18, con i concerti dalle 21 circa, condotti da Luca Sestili. Mercoledì 15 luglio la serata si apre con un momento teatrale dedicato all’immaginario incontro tra Miles Davis e John Coltrane, testo di Giacinto Cistola con la Compagnia G.A.d’A. Teatro di Offida; sul palco salgono poi i Savana Funk, tra funk, rock, blues e sonorità afro.

Il grande ritorno è nella serata di giovedì 16, cuore pulsante del decennale: un concerto-evento corale che riunisce Gaudats Junk Band, Riccardo Onori, Neri Marcorè, Mel Previte, Robby Pellati, Rigo Righetti, i GANG, Cristian “Cicci” Bagnoli e Giuseppe Scarpato.

Tra le novità 2026, il legame con il centenario di Miles Davis e John Coltrane attraversa anche l’arte: l’illustrazione di Paola Celi per il bicchiere riutilizzabile del festival è dedicata proprio ai due jazzisti, mentre il manifesto ufficiale “La Musa” porta la firma di Davide Pizi. Confermati i ritratti dal vivo di Valentina Menzietti e il “quadro dell’anno” realizzato durante le due serate da Daniela Carolina Piunti.

Alla presentazione dell’iniziativa sono intervenuti anche i rappresentanti delle istituzioni e dell’associazione organizzatrice. L’assessora Marica Cataldi ha sottolineato il valore della manifestazione per il quartiere di Borgo Miriam: “Sono cittadini che si sono spesi per portare Offida verso una crescita che ha coinvolto uno dei quartieri più popolosi della città, tra cultura, arte e sostenibilità. Avendo la delega alla Cultura e all’associazionismo e questo mi rende doppiamente orgogliosa”.

Maurizio Peroni ha ripercorso la storia del festival, nato in un momento difficile: “Nove più uno, un’edizione nata in maniera un po’ sfortunata, perché coincise con il terremoto. Da allora abbiamo messo al centro l’attenzione per gli artisti, la cultura e l’ambiente. Il festival è cresciuto e ha saputo darsi nuovi traguardi, diventando un punto di riferimento importante per un territorio che non si trova nel centro storico. Questa è la dimostrazione che le cose belle si possono fare anche fuori dai luoghi più conosciuti”.

“Non possiamo non ricordare il nome di Roberto D’Angelo, anche in questo frangente – sottolinea commossa l’assessora al Turismo, Isabella Bosano – insieme a Marco Spaccasassi, fu l’ideatore del BAF”.

Spaccasassi ha ribadito come l’idea sia nata da un’intuizione condivisa: “Il BAF è nato da una convinzione mia e di Roberto che l’arte poteva arrivare a Borgo Miriam. Perché un festival infrasettimanale? Di solito si pensa che gli spettacoli comincino alle 23, noi a mezzanotte finiamo. Cerchiamo di abbracciare più forme d’arte possibili: la prima serata con un concerto principale, quest’anno i Savana Funk, la seconda con quasi tutti gli artisti che hanno partecipato alle edizioni passate. Quando li abbiamo sentiti al telefono, la risposta è sempre stata positiva ed entusiasta, perché evidentemente conservano un bel ricordo del nostro festival”.

“Il BAF non è solo due giorni – continua Spaccasassi – dopo Carnevale ci ritroviamo tutte le settimane, coinvolgendo anche i bambini di 8-9 anni. È un modo per arrivare insieme al festival e di condividere la vita nel quartiere”.

Anche il sindaco Luigi Massa ha citato l’indimenticabile figura di Roberto D’Angelo, definendolo tra le anime storiche dell’iniziativa. “Il BAF – conclude Massa – è innanzitutto un’iniziativa di comunità perché fatta dalla comunità stessa, capace di coniugarsi con un livello qualitativo alto. C’è un senso civico di appartenenza che vanta anche un ricambio generazionale all’interno dell’associazione. Da Borgo Miriam il festival parla a tutta Offida e testimonia una grande partecipazione. Sono le cose che vengono meglio a essere quelle che vanno avanti”.

Ingresso gratuito, area food e bar a cura del festival. Info sui canali social e su Instagram @bivioartfestival.

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